中客回流？金縣府稱十一長假小三通旅客多 外界質疑：都中轉回台

金門小三通入境客中，有很多是由金門中轉回台灣本島的旅客。（記者吳正庭攝）

金門縣政府日前宣稱中國「十一長假」首日經小三通入金旅客人次更勝5月1日長假效應，並指人潮再現、街道「門庭若市」，外界質疑此種說法根本「誤導」、甚至「愚民」，批評縣府忘了幾次連假，機場因滯留大批旅客，造成金門形象嚴重受傷的不堪景況？

縣議員董森堡7日臨時會也要求縣府針對台籍遊客藉金門中轉赴中國、排擠鄉親台金機位提出因應，縣府拿不出辦法。

民眾發現，縣府日前發出新聞稿強調小三通人次增加，今年10月1日入境4272人次，更勝5月1日長假效應，並指人潮再現，活絡在地商家。不明就裡者，真以為入境4272人次全都扎扎實實在金門島消費。

一看數字就知道，入境的4272人次，絕大部分是由金門中轉回台灣本島的台商或旅人，縣府硬將數字和「門庭若市」、「活絡商家」連結，太牽強；有人說，是看不起金門鄉親的智慧嗎？根據陸委會等單位數據，10月1日入境的中國客是1891人次、不到入境客一半，而5月1日當天入境中國客還有2465人次，遠勝10月1日入境客。

楊姓導遊指出，大批未事先訂妥機位的旅客滯留金門，造成機場亂象，縣府只顧著膨脹長假效應、不思研究消化小三通帶進機場的旅客量，只會更彰顯縣府失能。

民眾表示，縣府公務員薪資高高在上，卻用這種市井小民都看得出來的誤導手法，局處首長因循苟且，連簡單的把關都做不好，還冠上縣長陳福海「友善觀光」的施政理念，讓人很難不想到古時官場文化中「馬屁不穿」的硬道理。

到金門的中國觀光客已由過去的團客化整為零，以自由行居多，消費模式也與過去不同。（記者吳正庭攝）

