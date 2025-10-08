中捷35億資本額今年燒完 明年估再虧損6億餘

中捷綠線營運明年邁向第6年。（記者蘇孟娟攝）

台中第2條捷運藍線終於在6月動工，但台中捷運因僅有一條綠線上路營運，營運持續虧損，中捷公司今日提報明年度事業計劃書，送議會交通地政委員會審議，估明年平均日運量雖可望提高到4萬9600人次，明年收入可達5億5千餘萬，因人事等成本支出估需12億餘元，估明年度恐持續虧損6億5千多萬元，原35億資本額今年將用罄，已提增資20億因應，明年編7億因應預算；議員要求加強廣告等收入，不能持續虧損。

中捷綠線通車營運4年多，因僅1條捷運路線，每年均面臨虧損，中捷公司董事長顏邦傑指出，中捷日平均運量逐年提升，2024年平均日運量為4萬3192人次，今年至目前已增到日運量4萬5957人次，成長6.4%，明年中捷邁向通車第6年，明年營運目標估日運量可望提升到4萬9600人次。

至於財務目標預估明年包括客運、廣告等其他收入可達5億5千餘萬元，包括人事、水電、維修保養等支出，估明年需12億餘元，預計明年虧損6億5千餘萬元。

顏邦傑指出，中捷35億資本額到今年即會用罄，已獲增資20億因應，今年增資編6億，明年會再編7億因應。

議員楊大鋐與陳成添均關切中捷票價以外包括廣告及店租收入，應主動連結市府重大建設如今年底要開館營運的台中國際會展中心、綠美圖等，除能增加收入又能行銷台中，或跟台中各區農會合作，邀農會到各站點展售農特產品把台中好吃的特展介紹給旅客等。

議員謝家宜也認為中捷應致力增加包括廣告等業外收入，不能一再虧損下去。

顏邦傑說，已加強多元廣告硬體建置，包括設置大螢幕等，綠線各站點過去因無店鋪空間設計，欠缺空調設備招商店鋪設置有限，目前以無人商店、販賣機居多，共17家廠商，未來會致力再多推廣增加廣告收入。

中捷指出，今年1-8月廣告收入約970餘萬，商業空間收入約260萬。

