花蓮光復災區短期安置旅宿 縣府補助4人房每月4萬4

花蓮縣府今天公布開放災區短期安置旅宿申請，每戶補助1房為原則。（記者蘇福男攝）

花蓮縣光復鄉昨（7）日全面恢復上班上課，縣府今（8）日召開馬太鞍堰塞湖潰壩救災進度說明會，即起開放災區短期安置旅宿申請，觀光處網站公布169家配合業者，共提供2763間各類房型，雙人房每月補助3萬2000元，4人房每月補助4萬4000元，每戶補助一房為原則，籲請鄉親善加利用。

說明會由花縣府行政暨研考處長陳建村主持，社會處、衛生局、客家處及警察局等相關單位出席說明。縣府表示，截至今日光復全鄉2所國中到校率達92.5%、5所國小82.2%、幼兒園49.6%，校園全面恢復實體教學，維護學生受教權益。

因堰塞湖潰壩，相關受損車輛已統一移置「大農大富平地森林園區停車場」，計494輛（汽車469輛、機車25輛）已完成拖吊，災民如需聯繫認領，請撥打專線0910-061-425。

鳳林警分局指出，佛祖街、中山路三段等重型機具施工區域持續管制，一般民車及志工車輛禁入，主要幹道如中正路、中山路、林森路實施單向或彈性管制，請駕駛配合警方指揮。中正路中華電信前已設置一站式服務中心，供民眾辦理相關事務，因人流車流增加，請用路人遵從指揮，並注意側溝清淤施工安全，請勿逆向超車，違規將依法處理。

另縣道193線交通管制時間調整為上午7點至下午4點，採北往南單向通行，下午4點後則依車流彈性調整，並籲請各類車輛控制車速，確保行車安全。

社會處說明，慰問金將陸續發放予罹難及失聯者家屬，南富村、大進村、大全村等地區將持續滾動式檢討相關補助及租金補貼方案，申請須攜帶受災證明及租賃契約至服務中心辦理。

衛生局指出，截至昨天，流感疫苗施打已達962人次，新冠疫苗330人次，光復鄉居民、志工及救災人員請儘快施打流感疫苗，有症狀者亦應配戴口罩；大進國小和馬太鞍教會設有心理諮詢站，提供創傷症候群心理輔導，歡迎災民利用；另馬太鞍堰塞湖醫療站新增佛祖街23號站點，服務時間為上午9點至12點。

客家處表示，物資發放工作順利進行，所有受災戶均已獲得家用品及食用品，後續將持續供應民生必需品及募集家電，若全國鄉親有意捐助，建議可考慮捐贈尚未滿額的小家電或居家用品，例如電視、烤箱、除濕機或電暖器等，讓資源更貼近實際需求、不重複浪費。

縣府今天召開馬太鞍堰塞湖潰壩救災進度說明會。（記者蘇福男攝）

