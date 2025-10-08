台南西港慶安宮農曆9/1起禮斗法會9天 拜斗兼助弱勢

台南西港慶安宮總幹事方一峰展示禮斗，信眾報名的手腳要快。（記者楊金城攝）

以國定民俗「台灣第一香」西港香聞名的台南西港慶安宮，將在農曆9月1日至9日（國曆10月21日至29日）舉辦九皇禮斗祈安植福大會，今年因天災頻傳，參與拜斗的信眾踴躍。慶安宮總幹事方一峰說，廟方準備1275份禮斗，已有超過800人報名，9天法會結束後，相關白米及捐款，將全數捐助弱勢戶，每年捐出的急難救助金約50多萬元。

方一峰表示，九皇禮斗法會俗稱禮斗或拜斗，是道教界最高法會之一。由大法師連續主持禮懺科儀9天，為參與禮斗的民眾祈安植福、延年益壽、祈求國泰民安等，慶安宮舉辦九皇禮斗法會已有40多年了，禮斗數持續增加至1275份。

請繼續往下閱讀...

禮斗內置放傘、白米、鏡子、尺、秤、燈、籤、剪刀、劍和斗等10種法器及拜斗民眾全家人的生辰八字，點亮元辰斗燈，置放在廟宇內殿，再由大法師誦經禮懺，民間習俗認為參加禮斗法會可以祈安植福消災、延年益壽。

西港慶安宮九皇禮斗祈安植福大會並以擲筊杯選出9位斗燈首，有天樞首陳清森、天璇首周文雄、天璣首王水明、天權首陳俊吉、天衡首戴駿勝、闓陽首許源興、瑤光首陳瑞益、洞明首方隆政、隱光首黃永濬。其中，陳清森與周文雄出現3次擲筊總數同為11個聖杯，2人再經過PK賽，陳清森獲得天樞首。法會結束後，9位斗燈首可將大型斗燈迎回家中供奉。

方一峰說，法會結餘款將作為西港香科96庄頭信眾的急難救助金，每年廟方約發出50多萬元。民眾領回拜斗的供米，廟方會加贈麵線，不領回則由廟方發送給弱勢戶，把民眾的愛傳遞下去。

這個就是禮斗，內置放傘、白米、鏡子、尺、秤、燈、籤、剪刀、劍和斗等10種法器及拜斗民眾全家人的生辰八字。（記者楊金城攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法