因應國慶連假車潮湧屏東 熱區將加強取締違停

因應連假，警方將於車流高峰時在台1線水底寮等路段啟動調撥車道措施。（屏東縣警局提供）

國慶3天連假本週五即將展開，屏東縣政府警察局依據教師節與中秋節連假的成功經驗，已完成各項交通應變與疏導措施部署，包括調撥車道、分流措施、智慧號誌調控及員警動態疏導等，籲用路人配合。

屏縣警察局統計分析，9月教師節連假首日（9月27日）南下車流量高達4萬374輛，而10月中秋連假最後一日（10月6日）北上返程高峰也達3萬4941輛，在提前整備、精準布控的措施下，不但成功分散車流，也讓交通熱點未傳出壅堵報案。

請繼續往下閱讀...

屏縣警局指出，國慶連假持續採取「情境管理」思維，透過即時車流數據與歷年趨勢分析，預判10日上午8時至12時為南下高峰時段，將於台1線水底寮至內獅路段啟動「南下調撥車道」措施，調撥北上車道供南下車流使用，以紓解壅塞瓶頸。

12日下午1時至4時預估為北返車潮高峰，屆時將啟用台1線楓港至枋山路段「北上調撥車道」，並搭配永翔路口分流，縮短車輛通行時間。所有調度與號誌調控將由「屏鵝公路智慧號誌交控系統」根據即時路況自動調整週期，提升整體通行效率。

針對墾丁大街人潮眾多、空間狹窄等風險熱區，連假期間每晚6時至10時實施「人車分流」措施，將該區域改為行人徒步專用區，車輛改行大灣路通行，確保遊客與在地居民的安全。同時也將加強取締華僑市場、萬巒豬腳街、勝利星村、南灣遊憩區等觀光熱點的違規停車，請民眾多利用合法停車場。

屏縣警察局長甘炎民表示，盼駕駛朋友遵守交通規則，勿酒駕、勿疲勞駕駛，共同營造安全、有序、溫暖的連假交通環境，可隨時透過CMS可變資訊看板、LED字幕器與警廣FM93.1，掌握即時路況與替代路線資訊。

搭配員警動態疏導等措施，分散連假車流，避免擁堵。（屏東縣警局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法