花蓮洪災增1死！死亡數累計19人 5人失聯持續搜救

政旺砂石場老闆娘遺體挖出，花蓮洪災增1死。（民眾提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉災情慘重，今（8日）搜救人員挖掘到政旺砂石場黃姓老闆娘自用車輛，且在車內發現一具遺體，經相驗後確認為黃姓老闆娘，中央災害應變中心統計至今下午6時，死亡人數增加為19死，失聯人數減少為5人，持續搜救中。

至於堰塞湖部分，今日上午7時52分發生有感地震，經即時影像及無人機空拍勘查結果，僅天然壩下游兩側深槽有部分土砂崩落，堰塞湖無異常變化及無重新阻塞流路的情形，後續將持續監測邊坡及堰塞湖有無變化，考量下游河道土砂淤積嚴重，仍需積極清疏、導流及防堵，因此仍維持紅色警戒。

此外，堰塞湖目前湖區之水位高程為1020公尺、面積為12.6公頃無明顯變化、蓄水量為585萬噸，是原來量體6.4%，壩頂溢流破壞後水位高程已下降119公尺，近8日蓄水量維持穩定變化幅度極小。

中央災害應變中心今下午5時舉行第32次工作會報，由副指揮官、交通部主任秘書沈慧虹主持。（記者陸運鋒翻攝）

