洪孟楷約陳世凱淡江大橋放焰火 公路局：斜拉鋼索僅耐熱210度

淡江大橋的斜拉鋼索耐熱度僅210度，絕對不能在橋上放焰火。（記者吳亮儀攝）

立法院交通委員會今天（8日）邀請交通部做業務報告，國民黨立委洪孟楷質詢淡江大橋議題後，也邀請部長陳世凱在跨年時一起到淡江大橋放焰火；但實際上，淡江大橋的斜拉鋼索耐熱僅攝氏210度，完全不能在橋上放焰火。

淡江大橋已經完成最後的節塊焊接、10月3日順利完成全橋結構實質連結，預計明年5月通車。淡江大橋由交通部公路局負責承辦、執行建造、業管、維修養護，與新北市政府無關。

對於洪孟楷「跨年焰火」邀約，陳世凱語帶為難地表示，淡江大橋上能不能放焰火「還要再研議」，需要安全無虞的狀況下才能放焰火；並指出，往年的焰火是在橋附近的平台上施放，這就沒問題。

淡江大橋有數十條斜拉鋼索，是HDPE高密度聚乙烯材質，具有優異的剛性、強度和抗拉伸性，能抗衝擊和壓力，抵抗多種化學物質和腐蝕，延長使用壽命。但公路局說明，斜拉鋼索耐熱度僅攝氏210度，而一般傳統焰火的溫度非常高，溫度可達攝氏1700至1950度，因此絕對不能在橋面上放焰火。

國民黨立委洪孟楷今邀請交通部長陳世凱，跨年時一起到淡江大橋放焰火。（記者吳亮儀攝）

