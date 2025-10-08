為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    南投縣「熊愛閱讀」頒獎 這所國小半年來每名學童平均讀116本書

    2025/10/08 18:51 記者張協昇／南投報導
    南投縣「熊愛閱讀」閱讀護照計畫8日頒獎，有17位小朋友獲得閱讀高手獎。（南投縣政府提供）

    南投縣「熊愛閱讀」閱讀護照計畫，8日下午舉行上半年閱讀成果頒獎典禮，其中國姓鄉乾峰國小全校41位學生，在活動期間共閱讀4754本書，平均每位閱讀116本書，為全縣最愛閱讀的學校；而文山國小畢業生羅浩瑀，則連續12年獲得閱讀心得達人獎。

    南投縣政府指出，縣府文化局與18度C文化基金會合辦的「熊愛閱讀」，今年上半年參與認證的國小有128所，共2萬440位學生參與認證活動，總共閱讀了86萬1871本書，每位小朋友平均閱讀了42本書。頒獎典禮包括18度C文化基金會執行長王又興、縣議員林儒暘、蔡銘軒都出席見證，並有許多家長陪著獲獎小朋友參加共享喜樂。

    其中國姓鄉乾峰國小除獲得全縣最愛閱讀的學校外，在「說」情「畫」意項目中，也創作43篇作品，同時獲得為最具創作能量的學校；而文山國小畢業生羅浩瑀，已連續12年獲得閱讀心得達人獎，得獎前曾許願希望指導老師吳宏仁能陪同接受頒獎，結果願望成真，吳宏仁也榮獲指導老師獎，也是受獎者。

    副縣長王瑞德表示，感謝長期支持熊愛閱讀計畫的18度C文化基金會，期許持續推動這項計畫，讓率先全國榮獲學習型城市認證的南投縣民，全齡樂活愛閱讀、落實終身學習。

    獲得閱讀心得達人獎的文山國小畢業生羅浩瑀，與指導老師吳宏仁合影。（南投縣政府提供）

