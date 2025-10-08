5年定期定額買台股「一次都沒賣」！她分享「收益」羨煞網友

一名女網友近日在網路上分享自己的證券對帳單。（取自Dcard）

一名女網友近日在網路上分享自己的證券對帳單，表示自己是長線投資派，5年來「無腦」定期定額買台股，結果最近一看，收益已經高達179萬，讓網友看了直呼羨慕。

原po近日在Dcard股票版發文，表示自己是長線投資派，買進股票後還沒賣過任何一次。每個月定期定額投入3萬元。她並附上對帳單表示，她近年已經改買美股，上面這些台股都是5年前到2年前陸續買的，之後就擺著。

從照片可見，原po除了持有1張台積電（2330）、2張日月光投控（3711）外，其他都是ETF，包含「006208」、「00878」、「00924」共三檔。而在發文時，她的總收益已經高達97.91%，獲利179萬以上。

原po說，因為工作比較忙沒什麼時間看盤，買了就放著，沒事也不會開股票APP，這樣持續了5年，沒想到也是小有收益。她也真心推薦，覺得自己不夠聰明的話盡量買大盤型ETF然後長期買進就對了。

文章PO出後，網友也紛紛留言表示：「這個績效好強」、「真的強，很有耐心」、「難怪巴菲特都會說，股市就是金錢流向有耐心的人手裡」、「最不花心思也不會煩惱的投資就是買大盤」、「看來我也該用大戶投定期定額存股」；但也有不少網友說：「每個月3萬也不簡單」、「重點是每個月3萬」、「一個月要投3萬也代表收入滿高」。

