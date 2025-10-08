台東市區吃沙臉上搓出「伸腿瞪眼丸」 市民：我們與光復同在

卑南溪揚塵撲天蓋地而來，氣勢驚人。（記者劉人瑋攝）

台東市區北側靠卑南溪一帶今早瀰漫沙塵，東北季風來臨，加上先前颱風將八河局與縣環保局「水覆蓋工法」盡數摧毀，導致揚塵漫天，民眾在戶外短短15分鐘就在臉上搓出黑色溪沙，被笑是「濟公」，搓出「伸腿瞪眼丸」。一樣是黑色溪沙，情況卻不及光復災情，台東市民說，「我們與光復同在，盼終有一日不需再吃土」。

「水覆蓋工法」是在卑南溪床挖出土堤造池，再引溪水入內、覆於乾涸溪床，以防風吹起溪沙，始於前縣長黃健庭年代，雖無法根治狀況，但十分有效，只是每逢溪水暴漲即被沖毀，需再次施工。較上游部分靠近利吉一帶，由八河局施工，下游靠近出海口一帶則由縣環保局施作。

請繼續往下閱讀...

縣府說，樺加沙颱風外圍環流造成卑南溪水覆蓋全毀，9個月26日起每天投入多輛挖土機搶修，即使連假期間不間斷施工，仍未能趕在首波東北季風前完成，目前已於卑南溪中華大橋上、下游完成11條直線土堤，持續引水濕潤，降低裸露地揚塵，整體水覆蓋修復進度約達4成。目前預計一個月內可完工。

直擊台東大橋東側溪床，強風揚起百公尺高揚塵撲天蓋地而來，吹向市區，現場狀況十分驚人，有民眾說，在戶外15分鐘「就能在臉上搓出泥丸子」，還被友人嘲笑「是濟公嗎？」、「搓出『伸腿瞪眼丸』」。附近農民下田卻不戴口罩，他們，已經習慣台東的風飛沙，相較起來，戴上口罩熱得受不了。

一樣是黑色溪沙，在光復釀災的是馬太鞍溪，在台東則是卑南溪，有台東市民說，雖吃沙多年，如今吃沙讓自己想到光復災民，雖情況不及其萬一，但「我們與光復同在，期望終能不要再受到這樣的自然災害」。

卑南溪揚塵撲天蓋地而來，氣勢驚人。（記者劉人瑋攝）

現場仍有怪手不斷施工。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法