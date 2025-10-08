國慶連假中南部炎熱如夏天 北東偶短暫陣雨

中央氣象署製圖說明國慶3天連假天氣預報。（氣象署提供）

國慶3天連假中南部熱如夏，北東偶有局部短暫陣雨。另外，中央氣象署預報，明後兩天苗栗以南山區及南部地區留意午後局部短暫雷陣雨，週六到下週三中南部地區及其他山區留意午後局部短暫雷陣雨。

氣象署預報員黃恩鴻說，明後兩天受東北季風影響，迎風面偶有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島局部短暫陣雨，花東、大台北地區有零星短暫陣雨。其他地區多雲到晴，午後苗栗以南山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

週六之後轉為偏東風環境，水氣稍多。黃恩鴻指出，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及其他山區局部短暫雷陣雨。

下週日到週三為偏東風環境，水氣略少。黃恩鴻說，東半部、恆春半島零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，東北季風因為通過較暖陸地、洋面後性質轉變，沒這麼冷，因此降溫效果有限，桃園以北及東半部高溫略降到31到33度，其他地區32到34度，明天南部局部地區可能出現36度以上高溫。週五之後，東北季風轉弱，各地溫度回升，高溫達32到34度。

黃恩鴻說明，氣溫轉涼可能要等到10月18、19日，不過還距離一段時間，天氣情況仍有變化。

黃恩鴻提醒，年度大潮持續到10月10日，新北到台中沿海、澎金馬水位偏高，部分沿海低窪地區排水不易，容易積淹水；10月11日基隆北海岸、馬祖留意長浪。太平洋兩個颱風哈隆及娜克莉，預估皆往日本前進，對台無直接影響。

