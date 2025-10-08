政院推6款2026行事曆爆紅 人事總處也喊意外

2025年即將倒數，行政院人事行政總處10月初公布2026年最新行事曆，除傳統的白底粉字外，還另有6款彩色設計版，富含馬年意向，設計感十足。（圖取自行政院人事行政總處）

2025年即將倒數，行政院人事行政總處10月初公布2026年最新行事曆，除傳統的白底粉字外，還另有6款彩色設計版，富含馬年意向，設計感十足，開放民眾下載。人總官員表示，過去每年也有推出彩色設計版的行事曆，但並未受到太多注意，不過，2026年的彩色設計版行事曆卻在網路上廣受好評，讓他們感到意外，也讓行事曆下載的次數增加不少。

人事總處6月公布2026年行政機關辦公日曆表，總放假日則為120天，包括農曆年假9天在內，共計有9個3天以上連續假期。

9個連假分別為農曆春節假期、二二八和平紀念日、兒童節及清明節、勞動節、端午節、中秋節及孔子誕辰紀念日、國慶日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日及行憲紀念日。

近日有網友在社群平台Threads上發文表示，行政院人事處原來還有推出精美版行事曆，貼文曝光後有上萬人按讚，網友留言驚呼，「太好看了吧！感謝分享」、「每年要印的時候都選擇障礙」、「什麼時候有這麼漂亮的！我一直在看粉紅色版」、「最喜歡這種一目了然畫質又高的東西了」。

官員指出，現在的行事曆都無紙化，因此才推出6個版本不同設計風格的行事曆，供民眾上網下載；而人事總處也出版紙本的行事曆，發放到各公家機關，不過，紙本的行事曆還是「打安全牌」。

