為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    政院推6款2026行事曆爆紅 人事總處也喊意外

    2025/10/08 17:54 記者鍾麗華／台北報導
    2025年即將倒數，行政院人事行政總處10月初公布2026年最新行事曆，除傳統的白底粉字外，還另有6款彩色設計版，富含馬年意向，設計感十足。（圖取自行政院人事行政總處）

    2025年即將倒數，行政院人事行政總處10月初公布2026年最新行事曆，除傳統的白底粉字外，還另有6款彩色設計版，富含馬年意向，設計感十足。（圖取自行政院人事行政總處）

    2025年即將倒數，行政院人事行政總處10月初公布2026年最新行事曆，除傳統的白底粉字外，還另有6款彩色設計版，富含馬年意向，設計感十足，開放民眾下載。人總官員表示，過去每年也有推出彩色設計版的行事曆，但並未受到太多注意，不過，2026年的彩色設計版行事曆卻在網路上廣受好評，讓他們感到意外，也讓行事曆下載的次數增加不少。

    人事總處6月公布2026年行政機關辦公日曆表，總放假日則為120天，包括農曆年假9天在內，共計有9個3天以上連續假期。

    9個連假分別為農曆春節假期、二二八和平紀念日、兒童節及清明節、勞動節、端午節、中秋節及孔子誕辰紀念日、國慶日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日及行憲紀念日。

    近日有網友在社群平台Threads上發文表示，行政院人事處原來還有推出精美版行事曆，貼文曝光後有上萬人按讚，網友留言驚呼，「太好看了吧！感謝分享」、「每年要印的時候都選擇障礙」、「什麼時候有這麼漂亮的！我一直在看粉紅色版」、「最喜歡這種一目了然畫質又高的東西了」。

    官員指出，現在的行事曆都無紙化，因此才推出6個版本不同設計風格的行事曆，供民眾上網下載；而人事總處也出版紙本的行事曆，發放到各公家機關，不過，紙本的行事曆還是「打安全牌」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播