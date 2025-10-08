為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    10/11石壁部落健行登場 歌聲美食嗨翻雙十連假

    2025/10/08 18:20 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗南庄石壁部落健行，將於11日登場，邀請民眾走入石壁部落的自然山林。（圖由參山處提供）

    交通部觀光署參山國家風景區管理處舉辦苗栗南庄石壁部落健行，今年邁入第7個年頭，將於11日登場，邀請民眾於雙十連假，走入石壁部落的壯麗山林，體驗一場自然與原住民文化交織的秋遊饗宴。

    參山處與在地泰雅族部落合作舉辦健行活動，每年都像是一場山林派對，今年規劃長約4.4公里的親子友善路線，沿途設置補給站，提供茶飲，還有原住民烤山豬肉與特色點心，讓遊客隨時補充能量。健行的終點站設在風景優美的蘿拉花園，安排傳統鋸木和彈弓射箭挑戰，讓遊客化身部落勇士，體驗泰雅木工、狩獵文化。

    健行結束後，在主會場「仁心茶」廣場，則有藝人江振愷（TERRY）帶動紓活筋骨，及「吱吱」郭芝吟、曾宇辰等多名實力派原民歌手輪番上陣，將用響徹山谷的歌聲點燃了現場氣氛。一旁還有熱鬧的「原味市集」和文化DIY活動。

    參山處長曹忠猷表示，凡成功報名健行的遊客都獲贈紀念T-Shirt及烤肉兌換券等，日前開放報名，500個名額在10分鐘內報名一空；但沒報名到的遊客仍可於南庄遊客中心搭乘免費接駁車，赴石壁部落活動現場參與。

    參山處表示，部落健行活動不僅凝聚地方部落能量，更成功展現南庄石壁在地特色與觀光潛力，未來將持續以「文化行旅」為核心，攜手地方推動部落觀光，讓更多人認識台灣部落的美好與深度。

    活動安排傳統鋸木和彈弓射箭挑戰，讓遊客化身部落勇士。（圖由參山處提供）

    今年規劃長約4.4公里的親子友善路線，沿途設置補給站，提供茶飲。（圖由參山處提供）

