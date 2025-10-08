為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豐原某幼兒園老師怒罵學童 路人發現po網 教育局要查處

    2025/10/08 18:11 記者歐素美／台中報導
    豐原區某私立幼兒園疑不當對待學童，台中市教育局將查處。（民眾提供）

    豐原區某私立幼兒園疑不當對待學童，台中市教育局將查處。（民眾提供）

    一位民眾路過台中市豐原區一家私立幼兒園，聽見園內老師怒罵學童「搞什麼」、「很丟臉」，擔心學童心理因此產生陰影；園方回應表示，老師進行母語教學，疑孩子未跟著口讀，老師才出現不當發言，已要求老師改善；台中市教育局表示，教師若有不當對待情事，依法裁處。

    有民眾在Threads上發文表示，路過豐原一家私立幼兒園，幼兒園傳出疑似老師怒罵幼童的聲音，叫罵聲中提到「學會了嗎，學會了嗎」，更夾雜「很丟臉」及摔重物的聲音，民眾留言「希望孩子們不要有陰影」。

    園方表示，當時進行母語教學，老師希望孩子可以一起跟著口頭念，疑似孩子沒有跟著做，或者唸得不夠大聲，老師希望孩子可以更認真一點，才會有不當發言，已告知老師並進行教育訓練，老師對此也感到抱歉，園方已跟孩子、家長致歉。

    台中市教育局表示，已派員了解，並請該園保留監視錄影畫面，將依規定提送審查小組審議，審查小組若受理，將外聘中央人才資料庫委員入園調查，若確實有不當對待幼兒的情事，經委員會審議認定通過，將依法裁罰行為人及教保服務機構，決不寬貸。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播