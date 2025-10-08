豐原某幼兒園老師怒罵學童 路人發現po網 教育局要查處

豐原區某私立幼兒園疑不當對待學童，台中市教育局將查處。（民眾提供）

一位民眾路過台中市豐原區一家私立幼兒園，聽見園內老師怒罵學童「搞什麼」、「很丟臉」，擔心學童心理因此產生陰影；園方回應表示，老師進行母語教學，疑孩子未跟著口讀，老師才出現不當發言，已要求老師改善；台中市教育局表示，教師若有不當對待情事，依法裁處。

有民眾在Threads上發文表示，路過豐原一家私立幼兒園，幼兒園傳出疑似老師怒罵幼童的聲音，叫罵聲中提到「學會了嗎，學會了嗎」，更夾雜「很丟臉」及摔重物的聲音，民眾留言「希望孩子們不要有陰影」。

園方表示，當時進行母語教學，老師希望孩子可以一起跟著口頭念，疑似孩子沒有跟著做，或者唸得不夠大聲，老師希望孩子可以更認真一點，才會有不當發言，已告知老師並進行教育訓練，老師對此也感到抱歉，園方已跟孩子、家長致歉。

台中市教育局表示，已派員了解，並請該園保留監視錄影畫面，將依規定提送審查小組審議，審查小組若受理，將外聘中央人才資料庫委員入園調查，若確實有不當對待幼兒的情事，經委員會審議認定通過，將依法裁罰行為人及教保服務機構，決不寬貸。

