嘉義漁電共生案場遭撤照 台泥養台灣鯛、泰國蝦提異議

台泥嘉謙綠能漁電共生案場被撤照提異議，漁青養殖泰國蝦、虱目魚等大豐收。（台泥嘉謙綠能提供）

台泥嘉謙綠能位於嘉義縣義竹與布袋間的漁電共生案場F區，去年被嘉義縣政府以「沒有養殖事實」為由廢止許可撤照；嘉謙綠能月前與陳姓養殖戶化解歧見，養殖池交由漁青養殖團隊，近日中秋節泰國蝦收成，台灣鯛、虱目魚穩定出貨、陸續收成，日前並向行政法院提出異議。

台泥嘉謙綠能表示，除公司自養池，F區陳姓漁青今年已經穩定出貨8萬斤台灣鯛、300斤泰國蝦，預計農曆年前將有12萬斤台灣鯛待收成；黃姓養殖戶預計年底前收成8500斤虱目魚，另名陳姓養殖戶11月將收成1700斤泰國蝦，與縣府先前撤照理由形成強烈對比。

台泥嘉謙綠能說，縣府因個別養殖戶廢照時，未充分考量個案差異，F區案場3位主要養殖戶已穩定養殖，產出穩定漁獲產量，裁處不符比例原則；這幾位守法漁民目前都還在養殖，F區光電板如遭強制拆除，將衝擊漁民生計。

嘉義縣政府表示，之前依規廢止台泥嘉謙綠能的案場F區農業容許，該公司向農業部提起訴願，農業部已駁回訴願，目前向法院提起行政訴訟中。縣府樂見台泥後續在案區落實漁電共生，對於能源發展與土地利用朝共好方向前進。

台泥嘉謙綠能在義竹與布袋間的漁電共生案場，經持續養殖，台灣鯛、泰國蝦等收穫豐富。（台泥嘉謙綠能提供）

