曾任中研院顧問！諾貝爾物理學獎得主馬丁尼斯讚台灣：你們的國家非常成功

新科諾貝爾物理獎得主馬丁尼斯透露自己與台灣的淵源，盛讚「你們國家非常成功」。（美聯社）

今年諾貝爾物理學獎得主、美國量子物理學家馬丁尼斯（John M. Martinis），在接受中央社視訊專訪時，罕見談起與台灣長達數十年的學術淵源。他笑稱：「台灣給我留下極深的印象，從科研到產業化的能力都非常強-你們的企業、你們的國家，非常成功。」

中研院顧問緣分 深嘆太魯閣「美得像另一個世界」

馬丁尼斯在視訊訪談中透露，他與台灣的合作始於上世紀1980年代，近年更受聘為中央研究院顧問，長期參與量子科技相關研究交流。他提到，自己不僅看見台灣科研能量的「轉化力」，更為台灣的自然與社會風貌深深著迷。

他特別回憶起造訪太魯閣國家公園的經驗，直言那是「美國從未見過的美景」。馬丁尼斯笑著說：「那裡的山與溪谷，彷彿另一個世界。台灣的多元文化和人民的熱情，讓我印象非常深刻。」

量子先驅 40年前實驗室的突破改寫物理史

現年68歲的馬丁尼斯，一生專注於量子電路研究。他憑藉40年前在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）與導師克拉克（John Clarke）及博士後研究員德沃雷（Michel H. Devoret）合作的實驗成果，開啟了量子計算革命的基礎。今年，他因在超導電路量子比特的開創性研究，獲頒2025年諾貝爾物理學獎。

馬丁尼斯說，那段「幾乎泡在實驗室」的青春歲月，是他學術生涯的轉捩點。多年後，他將這股熱情延伸至跨國合作，包括台灣在內的亞洲夥伴。「我很高興能協助台灣推進技術，台灣科學家的專業與效率讓人驚豔。」

「台灣寄信恭賀我」：這份祝福意義非凡

在得知自己獲獎後，馬丁尼斯特別提到台灣：「我收到了來自台灣的祝賀信，這讓我非常感動。」他強調，這不僅是個人榮耀，更是科學國際合作的成果展現。

「台灣是一個小而強的國家。」他在訪談最後語帶肯定地說，「你們的企業精神與科研實力，正在讓世界看見新的未來。」

