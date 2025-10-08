高鐵國慶疏運超過47萬人次訂位 3時段仍有空位

高鐵台中站說，國慶連假期間，增加行駛南港至台中區間9節自由座列車。（記者黃旭磊攝）

國慶連假從10日起啟動為期3天假期，高鐵台中站表示，目前有超過47萬人次完成國慶連假期間訂票，由於教師節及中秋節自由座人潮擁擠，特別增加行駛南港至台中區間9節自由座，共增16班次的9節自由座區間列車，另外，離峰時段，包括9日下午1時前、10日下午4時後及11日全天，南北雙向都還有對號空位。

高鐵台中站表示，為加強服務國慶連假尖峰時段，台中以北短程區間旅客，行駛南港至台中、停靠沿途各站自由座車廂增加至9節 ，1至4車及8至12車都是自由座，而總計國慶疏運期間將提供16班次 （南下7班、北上9班） 的9節自由座區間列車。

為方便搭乘自由座旅客提前掌握擁擠情況，高鐵在企業網站及「T-EX行動購票」App，開放查詢「車站人潮資訊」燈號，讓旅客掌握人潮避免久候，高鐵也預估，國慶疏運尖峰時段，將落在9日下午至晚間南下方向，以及收假12日北上方向。

台中站說，離峰時段，包括南下9日下午1時前、10日下午4時後及11日全天雙向，都還有對號空位供旅客搭乘，歡迎利用離峰時段享受順暢旅程。

