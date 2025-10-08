協助花蓮光復鄉環境復原 雲林縣支援10組高壓沖吸清溝車

雲林環保局9月24日派出洗街霧砲消毒車到花蓮光復鄉協助救災。（雲林縣環保局提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，各地志工、機具湧入協助清理家園，雲林縣政府之前出動洗街霧砲消毒車、空拍機組及協調義力營造、新科營造提供重型機具及人力馳援，今（8）日再支援10組高壓沖吸清溝車，下週還會出動2組移動式機械分選設施，支援廢棄物處理。

雲林縣環保局9月24日派出洗街霧砲消毒車到花蓮光復災區，之後又出動空拍機組協助廢棄物、泥土掩埋範圍定位；交通工務局也協調義力、新科2家營造公司，提供重型機具及人力救災至今19天，交工局各科室主管輪流在花蓮縣府救災中心隨時調度。

環保局長張喬維說，災後環境復原是接下來重要工作，水溝充滿大量泥土，清淤不易，環保局主動聯繫花蓮縣府，今天出動10高壓沖吸兩用清溝車趕赴災區，車輛及人力都是縣府委外廠商提供，約需200萬元由縣府吸收負擔。

張喬維指出，根據廠商在一般道路清溝狀況，每天約可清理200公尺，縣府去年中啟動清溝計畫至今1年多已完成的水溝長度約1200多公里，足以環台一周，但根據光復鄉現況一天預估只能清除20公尺。

張喬維說，考量災區廢棄物含泥量高，雲林下週將再出動2組造價4000萬元的移動式分選設施協助廢棄物過篩分選，全力協助光復鄉災後環境復原。

協助花蓮光復鄉災後環境復原工作，雲林縣環保局請委外廠商出動10組高壓沖吸兩用清溝車馳援；圖為去年縣府清溝計畫啟動情況。（資料照，記者黃淑莉攝）

