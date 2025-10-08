國慶連假首日國3南投段可能塞到午夜 高公局曝地雷路段

國慶連假國道匝道封閉措施懶人包。（高公局提供）

國慶3天連假週五（10日）登場，交通部高速公路局預估，會以觀光旅遊車潮為主，交通量約平日1.2倍。第一天因國慶焰火，國道3號南投路段預估塞車至午夜；連假常塞車的國道5號，預估第二天（11日）北向會塞到午夜。

高速公路局交通管理組科長張耿宗表示，前面的教師及中秋連假，已消化多數返鄉團圓需求，因此推估國慶連假會以休閒旅遊為主，交通量預估與教師節連假差不多、略低於中秋節連假，首日預估114百萬車公里。

張耿宗分析，連假第一天至第二天上午以南向車流為主，國1新竹路段、國3土城至龍潭較易塞車；第二天下午至第三天以北向車流為主，國1彰化、台中、新竹路段容易塞車。

國5方面，張耿宗指出，南向壅塞時段是第一天清晨5時至下午4時、第二天上午6時至下午3時，北向壅塞時段是第二天下午1時至午夜24時、第三天上午10時至晚間10時。

國3草屯至名間路段，10月10日預估上午7時開始湧現車潮，中午12時車流趨緩，下午3時再繼續壅塞至午夜24時。張耿宗說明，今年國慶焰火在南投，推估將湧現大量車潮；提醒用路人，南投交流道雙向出口中午12時至午夜24時封閉，自行開車之民眾，北部地區請由國3草屯及中興交流道、南部地區請由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場。

另外，國慶連假各匝道封閉時段，10月10日凌晨0時至中午12時國5石碇、坪林南向入口，清晨5時至中午12時國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，中午12時至午夜24時國3南投雙向出口；10月11日清晨5時至中午12時國1埔鹽系統、國5石碇、坪林南向入口，中午12時至晚間9時國1虎尾、埔鹽系統、國3西濱北向入口；10月12日中午12時至晚間9時國1虎尾、埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高公局說明，更多交通疏導及壅塞路段資訊，請見國慶日連續假期國道交通疏導措施專區。

