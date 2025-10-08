結婚送婚鑽！「交友神器」互動裝置助攻 竹市單身聯誼派對開始報名

新竹市府舉辦單身聯誼派對活動，只要1年內首對結婚的新人，市府就送0.1克拉結婚鑽戒。（記者洪美秀攝）

新竹市今年規劃2場分齡單身派對聯誼活動，每場40人，報名參加者，只要在1年內結婚，市府就送0.1克拉的結婚鑽戒，祝福單身者遇見幸福緣分。兩場活動分別將在11月1日及11月9日舉行，即日起到19日開放線上報名。

市府去年首次舉辦鑽石級單身聯誼活動，今年再推出2場不同主題的活動，期透過活動創造互動與交流機會，還可製造專屬風城的戀愛香氛噴霧，今年也導入「交友神器」互動裝置，參加者只需透過鑰匙圈感應，即可交換社群資訊，首場活動將於11月1日登場，鎖定22到40歲單身者，可參加文化局與實境遊戲品牌合作開發的《塹裡尋妖》解謎體驗，在遊戲中培養默契。

第二場在11月9日以30到50歲單身者為主，將到青草湖體驗SUP立式划槳及龍舟板挑戰，活動後還會安排煙波大飯店五星級午宴。並以風城愛情三樂章為主軸，其中自信穿搭魅力班18日開課，緊接著有實境遊戲與水上活動，最後鼓勵有好感的男女持續約會，只要1年內首對結婚的新人，市府就送0.1克拉鑽石婚戒，給予新人祝福。

凡設籍、就業或就學於竹市、年滿22到50歲的單身民眾皆可報名，活動全程免費，僅收取新台幣1000元保證金，全程參與即可全額退還。參加者可獲「交友神器」，配對成功者將獲贈星巴克雙人午茶券，後續成功約會者還有機會獲電影票2張。

