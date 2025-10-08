為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    花縣府誤發地震災防告警訊息 卓榮泰：提高警覺沒有錯

    2025/10/08 16:59 記者蘇福男／花蓮報導
    花蓮縣政府今天上午誤發地震災防告警細胞廣播訊息（CBS），行政院長卓榮泰視察為花蓮縣府緩頰，「提高警覺並沒有錯」。（記者蘇福男攝）

    花蓮縣吉安鄉今天上午7點52分發生芮氏規模5.0地震，光復鄉最大震度為3級，花蓮縣政府誤發災防告警細胞廣播訊息（CBS），雖8點38分重新發布更正訊息，但仍造成光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉保全區域民眾虛驚一場；行政院長卓榮泰今天視察為花蓮縣府緩頰說，馬太鞍溪堰塞湖水位雖有降低，但仍有1000多公尺高，是一個深的堰塞湖變成比較淺的堰塞湖，須持續監測水位變化和地震訊息，花縣府「提高警覺並沒有錯」。

    卓榮泰說，當前最重要的工作、也是正在做的3件事，包括馬太鞍溪堰塞湖水位繼續掌握、有效的監控，他強調，堰塞湖水位雖有降低，但仍有1000多公尺高，是一個深的堰塞湖變成比較淺的堰塞湖，須持續監測水位的變化及地震訊息，花蓮縣府今天早上的狀況，提高警覺並沒有錯，他說，要讓國人知道現在是要求提高警覺的階段，未來一定要更詳實正確的把訊息提供給國人知道。

    第二是堤防的短、中、長期工程都要依序完成，馬太鞍溪橋時程有效的進度，第三是家園的定時回復，卓榮泰強調，務必要掌握到確實、限時、定時三個時間點，讓大家盡快恢復正常生活。

