內行看門道！雲嘉南濱海地景走讀小旅行 年底要出書推生態旅遊

雲嘉南濱海地景走讀小旅行，踏查台南七股潟湖沙洲的台版撒哈拉。（雲嘉南管理處提供）

雲嘉南濱海國家風景區管理處將在年底出版「雲嘉南濱海地景走讀小旅行」旅遊書和摺頁，推薦地景走讀小旅行，讓遊客真正「內行看門道」，能夠「讀景」了解自然地形、生態、人文景觀等地景特色，不只知道去那裡玩，更重要知道生態旅遊的好玩有趣在那裡。

雲嘉南濱海有海岸沙洲、潟湖、濕地等地質景觀，孕育豐富自然生態，像雲林成龍濕地、椬梧滯洪池、嘉義鰲鼓濕地、布袋好美里保安林、台南雙春、北門潟湖、七股潟湖等，也有漁業、鹽業發展歷史與宗教文化資產。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，雲嘉南管理處與台大地理環境資源學系從4月至今試辦過4場濱海地景走讀遊程，帶民眾實地觀察及思考，學習如何從不同面向「閱讀」雲嘉南濱海地區的地形、生態及人文景觀，使旅遊更具知識性和趣味性，並藉此提升民眾對土地的了解與關懷，進而愛護雲嘉南的海岸環境。

雲嘉南管理處說，試辦地景走讀遊程，即為年底出書作準備，像七股潟湖就是昔日400年前台江內海的遺跡、北門潟湖是昔日倒風內海的遺跡，如今已成為台南蚵主要養殖區，北門井仔腳瓦盤鹽田有207年歷史，因曬鹽的結晶池鋪設瓦片得名，及將軍青鯤鯓特殊的扇形鹽田，七股國聖港燈塔所在的頂頭額沙洲因漂沙形成沙丘如台版撒哈拉。年底地景旅遊書推動永續旅遊的理念。

七股頂頭額沙洲、沙丘，台版撒哈拉地景。（記者楊金城攝）

北門潟湖內海養殖牡蠣。（記者楊金城攝）

將軍青鯤鯓扇形鹽田上的生命之樹。（記者楊金城攝）

台南北門雙春紅樹林保護區的台版亞馬遜水道。（記者楊金城攝）

