一鏟一鏟挖！困車內遭泥沙埋沒 佛祖街砂石場老闆娘遺體運出

政旺砂石場老闆娘車子被發現，現場一鏟一鏟慢慢挖，花了3個小時，下午終於人被帶出深埋土中的車輛。（民眾提供）

首次上稿 16:54

更新時間 17:19

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，半個光復鄉遭泥沙土石掩埋，位於堤防邊的佛祖街政旺砂石場被深達1到2層樓的泥沙埋沒，砂石場黃姓老闆娘上月23日起失聯長達16天，老闆娘的車子今天早上11點半被怪手挖到，人就在車內，現場人員沒有用機械，而是鏟子一鏟一鏟將滿車泥砂挖出，下午3點遺體運出，送往瑞穗生命園區。

請繼續往下閱讀...

今天下午3點多，黃姓老闆娘遺體被挖出後，現場協助的員工喊「董娘回家了」，聞之令人鼻酸！在地村長說，黃姓老闆娘平常都會免費支援修路，免費出動預拌水泥車幫忙補路面坑洞，甚至還常會親自監工，如此樂善好施的老闆娘竟會遭逢災禍，讓地方民眾都不捨。

在地村長說，黃姓老闆娘平常都會免費支援修路，免費出動預拌水泥車幫忙補路面坑洞，甚至還常會親自監工，如此樂善好施的老闆娘竟會遭逢災禍，讓地方民眾都不捨。

親友表示，黃姓老闆娘12年前喪夫後成為單親媽媽，當時2個孩子年紀尚小，她獨自撐起砂石場擔任董事長，好不容易孩子都大了，卻遭巨變。

花蓮縣議會議長張峻也說，老闆娘雖貴為董事長，但為人樸實也不打扮，若不是認識的人，光憑外貌穿著「完全很難看出她就是老闆娘」，寧願把錢省下來，大手筆捐款助人。

張峻指出，黃姓闆娘幫免費修水泥農路、補路之外，每次颱風汛期前也會把預拌水泥車內裝滿水，協助將水溝內髒汙沖洗乾淨，「光復鄉所有的村長都被她幫過」！

花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，黃姓老闆娘駕駛的豐田轎車，早上約11點半被挖到，車輛被洪流衝到翻車，被挖出時是四輪朝天，車子也遭到砂石深埋約2公尺，土石重量造成車體變形、車門完全打不開，為了將遺體送出，沒有動用大型機具，都是親友團及救難人員一鏟一鏟，將她從塞滿車子的泥砂挖出來。

政旺砂石場老闆娘今天車子被發現，現場一鏟一鏟慢慢挖，花了3個小時，下午人被帶出。（民眾提供）

政旺砂石場老闆娘車子被發現，現場一鏟一鏟慢慢挖，花了3個小時，下午終於人被帶出。（民眾提供）

光復鄉政旺砂石場黃姓老闆娘平日樂善好施，除免費出水泥預拌車幫忙修路，還會現場監工。（王武奇提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法