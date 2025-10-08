為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南龍崎隱藏版秘境 雙十節健走體驗懷舊童玩

    2025/10/08 16:46 記者劉婉君／台南報導
    位於台南龍崎中坑里的可果美黑森林步道，是當地的隱藏秘境。（圖由龍崎區公所提供）

    位於台南市龍崎區的可果美黑森林步道，是當地的隱藏秘境，龍崎區公所將於10日雙十節上午，舉辦1場黑森林健走暨社造成果展，帶民眾一起走進桃花心木林間，享受森林浴，另外還有懷舊童玩闖關遊戲及社造成果展，行銷在地觀光景點及社區人文產業特色。

    「深入崎境 尋龍秘境黑森林健走暨社造成果展」活動，將於10日上午6時30分，在龍崎區中坑里大溪清水宮前登場，先帶民眾一起回味90年代的「國民健康操」，熱身後出發前往鄰近的可果美黑森林步道健走，並體驗竹編套竹筒等懷舊童玩闖關遊戲，再回到大溪清水宮前欣賞龍崎的社造成果。

    社區成果展將由「阿公阿嬤活力SHOW」開場，並結合在地農產特色與食農教育推廣，讓民眾體驗製作古早味的傳統料理，如草仔粿及竹筒飯、自己調製飲料及香氛DIY等，現場還有一系列的動、靜態展演，包括圖書館閱讀推廣、在地小農市集等。

    龍崎區長陳新澈表示，可果美黑森林步道是需要透過在地人介紹才會知道的隱藏秘境，為1處由桃花心木組成的私有林地，以幽靜的環境和綠意盎然的景致而聞名，步道平坦好走，適合放鬆心情。大溪清水宮前也有1座佔地約6分地的親子公園，假日常有民眾前往休閒。

