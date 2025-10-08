金門議員蔡其雍為代理教師「薪」事請命 縣府：會請示教育部

金門縣議員蔡其雍引用司法見解說，代理教師承擔與正式教師相同的教學責任，待遇應符合憲法平等原則，要求金門代理教師薪級起敘比照中央的規定，由現在170級調整到190級。（記者吳正庭攝）

民進黨金門縣議員蔡其雍引用司法見解說，代理教師承擔與正式教師相同的教學責任，待遇應符合憲法平等原則，要求金門代理教師薪級起敘比照中央的規定，由現在170級調整到190級，縣府教育處長黃雅芬今天說，縣府會再請示教育部。

蔡其雍在7日的縣議會臨時會說，為避免與中央法規落差，提案修正《金門縣國民中小學兼任代課及代理教師聘任實施要點》；他說，根據司法院113年憲判字第7號的核心意函，代理教師若具「合格教師資格」，其職前年資應納入敘薪計算，對此，縣府回應，均依規定辦理。

此外，蔡其雍引用大法官在判決中認為「待遇不一」造成差別待遇，違反憲法平等原則；並根據該判決的精神，引用釋字第707號解釋意旨，代理教師承擔與正式教師相同的教學責任，待遇應當符合憲法平等原則。他建議縣府並比照教育部《國立高級中學以下學校與特殊教育學校兼任代課及代理教師聘任實施要點》第7點的「未具教師資格者，比照《教師待遇條例》高級中等以下學校教師薪級起敘基準表」，具大學學歷，起敘薪點為190；他說，金門實際起敘薪點是170，比起「國立」每月薪水少1530元。

蔡其雍說，金門有215名代理教師，占全部教師近3成，台北市政府去年已率先修正相關規定，金門應及時跟進，確保代理教師待遇與中央一致，以免有「地方矮化待遇」情形。

黃雅芬說，代理教師薪級起敘由中央訂定，目前國立學校任教的大學畢業代理教師起敘是190薪點，金門代理教師大學畢業有教師證者也是190薪點，沒有教師證是170薪點。

金門縣議員蔡其雍於臨時會中，爭取金門代理教師薪級起敘比照中央的規定，由現在170級調整到190級。（蔡其雍提供）

