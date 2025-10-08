為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大坪頂疑變柏油山 高市府:未蓋布防污開罰6.6萬至330萬元

    2025/10/08 16:37 記者陳文嬋／高雄報導
    市府今跨局處現勘認定合法暫置，但未事先申請也未蓋布防污，開罰6.6萬至330萬元。（市府提供）

    市府今跨局處現勘認定合法暫置，但未事先申請也未蓋布防污，開罰6.6萬至330萬元。（市府提供）

    高雄市被爆大坪頂保護區山頭變柏油山，高市府今日現勘查出小港區污水接管工程包商承租一處都市計畫保護區山坡地，作為暫時堆置分料場，暫存開挖土方、瀝青刨除料等800立方公尺，認定合法暫存但未事先申請，且未蓋帆布防污，已依水保法及廢清法裁處。

    市府副秘書長張家興今日率同環保局、都市發展局及水利局前往會勘，經查為水利局污水工程承攬廠商承租小港區一處都市計畫保護區山坡地，作為污水接管工程施工期間的開挖土方、瀝青刨除料、管材及工程機具的暫時堆置分料場，暫堆置土方後續將運送至混凝土廠及瀝青廠再利用，並無堆置其他廢棄物。

    環保局現勘發現，包商未蓋帆布防止雨污水流入，不符合設施標準貯存規定，依違反廢清法規定，裁罰至少6000元以上，並要求限期改善。

    水利局也認定用途符合《都市計畫法高雄市施行細則》附表中「廢（污）水處理設施」範疇，但因基地位於山坡地，現場暫置土方約800立方公尺，依規定應辦理簡易水土保持計畫，市府當場要求包商儘速補辦。

    水利局表示，堆置場用途雖符合法規，但因基地位於山坡地，包商未事先提出申請，違反水土保持法最高可罰30萬元，並要求補辦水土保持計畫送審。

    市府今跨局處現勘認定合法暫置，但未事先申請也未蓋布防污，開罰6.6萬至330萬元。（市府提供）

    市府今跨局處現勘認定合法暫置，但未事先申請也未蓋布防污，開罰6.6萬至330萬元。（市府提供）

