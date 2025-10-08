為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    卓揆稱來花蓮皆救災第一 但檢討、釐清責任是最後必要工作

    2025/10/08 16:34 記者蘇福男／花蓮報導
    行政院長卓榮泰今天中午赴花蓮縣光復鄉視察災後重建進度，向國軍弟兄、民間團體、大量志工和賑災基金會超過10億元的善款捐款人鞠躬致謝。（記者蘇福男攝）

    行政院長卓榮泰今天中午赴花蓮縣光復鄉視察災後重建進度，向國軍弟兄、民間團體、大量志工和賑災基金會超過10億元的善款捐款人鞠躬致謝。（記者蘇福男攝）

    行政院長卓榮泰今天中午赴花蓮縣光復鄉視察災後重建進度表示，他從第一次來花蓮，都是以救災為第一，不是來咎責，但檢討、釐清責任是最後的必要工作，因為責任不釐清，無從對未來的安全做改善。

    卓榮泰在聽取中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成簡報後，首先感謝國軍弟兄、民間團體、大量志工和賑災基金會超過10億元的善款捐款人，表示此次災情雖嚴重，但看到大家齊心協力共同面對、團結救災。他強調，凡事不能只有中央政府做好，「我們一定要跟地方政府合作」，凡事也不能只有公部門在做，一定要有民間團體投入進來。

    卓指出，成立前進協調所，就是協助地方跟中央的政策和作為連在一起，成立之初千頭萬緒，凡事起頭難，歷經連日磨合，中央協調所已進入軌道，他對花蓮縣府所有同仁的協助，表達最高的感謝，「因為沒有你們的協助，我們任何資料都拿不到，希望達到的工作也都達不到。」

    卓榮泰強調，光復救災有7個先後順序要做，第一是搶救生命，第二恢復家園，第三去化垃圾污泥，第四恢復環境交通，他說，目前已做到這些部份，雖非百分之百，但已做到大部分，接下來就是要如何補償民房、農田和公共設施的損失，也要提出復原重建計畫，最後才是檢討釐清責任。

