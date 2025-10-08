為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    浩鼎董座梁賡義、「高熵合金之父」葉均蔚 獲總統科學獎

    2025/10/08 16:33 記者陳昀／台北報導
    清華大學材料系講座教授葉均蔚希望研發出更強韌、更耐溫的高熵合金及室溫超導材料，實現他的飛碟夢。（圖由國立清華大學提供）

    總統科學獎委員會今公布「2024-2025年總統科學獎」得獎名單，共2位得獎人獲得此殊榮，分別為生命科學組的浩鼎董事長梁賡義，以及工程科學組的「高熵合金之父」、國立清華大學材料系講座教授葉均蔚。

    總統府指出，今年膺選的總統科學獎得獎人梁賡義院士及葉均蔚院士，分別長期深耕生命科學、工程科學等專業領域，並不斷進行科學創新突破，成果豐碩，成就非凡。每位得獎人的科學成就及重要貢獻，不僅提升台灣學術聲譽及國際競爭力，對於增進人類生活福祉更有深遠的影響，實為台灣學術界的最高典範。

    總統府表示，總統科學獎之設立，是以提升台灣在國際學術界之地位為宗旨，並獎勵數理科學、生命科學、社會科學及應用科學領域在國際學術研究上具創新性且貢獻卓著之學者，尤以對台灣社會有重大貢獻之基礎學術研究人才為優先獎勵對象。

    依照《總統科學獎遴選要點》規定，總統科學獎委員會由中央研究院院長擔任召集人，國家科學及技術委員會主任委員擔任副召集人，共由15位委員組成。本獎項自民國90年開始舉辦，每兩年頒發一屆，是我國最高榮譽之科學研究獎項。

    總統科學獎委員會表示，本屆總統科學獎共計收到13件提名案，經各遴選小組進行審查，以及總統科學獎委員會聯席會議討論票選後，計遴選出2位得獎人提報總統府核定表揚。

    總統府為表彰得獎人之貢獻，預定於11月11日舉行頒獎典禮，將由總統親自頒發獎狀1幀、獎座1座及獎金新台幣300萬元。

    前國家衛生研究院院長、陽明大學校長梁賡義獲得總統科學獎。（資料照，浩鼎提供）

