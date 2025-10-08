馬太鞍泥流、潮水退了 台鐵憂軌道「沉落效應」影響行車

溪水一夜之間漫上鐵軌，道床被泥沙掩埋、道碴飽水鬆散，軌道結構瞬間失去穩定。（圖擷取自台鐵工務聯合會臉書）

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，導致光復鄉慘被泥流淹沒，台鐵光復站也難倖免，泥流一度淹沒軌道。雖然台鐵列車目前都能正常運行，但工務人員擔憂，出現「沉落效應」，列車通過時軌道下陷，影響行車平穩與安全。

台鐵工務聯合會今天（8日）說明，軌道道床被泥沙掩埋、道碴飽水鬆散，軌道結構瞬間失去穩定，「外界看到的是水退；我們工務道班看到的，則是一場漫長的夜戰」。

請繼續往下閱讀...

工務道班人員指出，若不及時更換這些受損道碴，就會出現「沉落效應」，列車通過時軌道下陷，影響行車平穩與安全。為了避免這樣的危機，工務道班人員必須趁夜間封鎖施工時段，一鏟一鏟挖出受損道碴，再一層一層鋪回新料、夯實、調整軌距與水平，確保每一吋軌道回到標準狀態。

台鐵工務聯合會表示，這些工程無法靠機具全包，很多區段機具進不去，全靠人力「肩挑背扛」，連續數個夜晚，我們穿著膠鞋在泥濘中奮戰，只為了讓列車與救災人員能安全通過，讓軌道重新成為大家信賴的生命線。

台鐵工務聯合會表示，這些在深夜裡默默付出的「超人」，要的並不多，只是希望能得到對等的待遇與尊重，有力氣繼續為這條鐵路奮戰下去。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法