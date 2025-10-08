台灣設計展潮派音樂祭地點浪浪聚集 鹿港公所1週捕5隻

鹿港鎮公所在兒童公園放置流浪狗誘捕籠。（記者劉曉欣攝）

演唱會旁就是浪浪聚集地？「台灣設計展」首次在彰化舉行，加碼推出「潮派鹿港音樂祭」，吸引大批人潮將在雙十連假來鹿港，免費聽盧廣仲、玖壹壹、美秀集團、TRASH、麋先生與怕胖團等人演出，但鹿港體育場旁卻是流浪狗聚集地，鎮公所全力誘捕，1星期下來已抓了5隻。

鹿港鎮公所表示，由於流浪狗居無定所，出沒好幾個地點出沒，已向動防所借到5個誘捕籠，將會機動性移動擺放，籠內放食物吸引狗狗，1個星期下來抓到5隻，仍在陸續誘捕中。

不過，誘捕流浪狗也不簡單，今天（8日）鎮公所公園及運動場地管理所所長謝亦開就親自帶領人員，2人1組在體育場附近放置誘捕籠，兒童公園當場就有1隻流浪狗，2人拿著誘捕網一上前，流浪狗立即逃走，只好放棄追捕。

謝亦開表示，這1星期以來已經抓到5隻流浪狗，由於民眾反映體育場旁兒童遊戲沙坑曾發現22隻，將繼續努力誘捕，抓到的狗狗都交給動保所。

鹿港鎮公所為了有效圍捕流浪狗，目前先把兒童遊戲沙坑拉起封鎖線，由於台灣設計展將在10日開展，體育場對面北區遊客中心就是鹿港接駁車發車站，體育場也將在11日、12日舉辦演唱會，為了不讓流浪狗影響活動，將盡全力誘捕。

鹿港體育場旁的兒童遊戲沙坑已拉起封鎖線，全力誘捕流浪狗。（記者劉曉欣攝）

台灣設計展將在10日開展，體育場對面北區遊客中心就是鹿港接駁車發車站，體育場也將在11日、12日舉辦演唱會，為了不讓流浪狗影響活動，鹿港鎮公所將盡全力誘捕。（記者劉曉欣攝）

