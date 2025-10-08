減法建設！竹北拆除39處老舊「路霸公告欄」還路於民

竹北市公所表示，許多公告欄設置年代久遠，且豎立在人行通道或轉角，造成行人通行不便，也影響城市視覺整體性。（竹北市公所提供）

街道常見公告欄豎立在人行通道或轉角，造成輪椅、嬰兒車等通行不便！新竹縣竹北市公所以「美學治市、減法建設」理念，同時因應數位時代，全面清除轄下39處公告欄，希望一步步還給市民乾淨、通暢的城市空間。

竹北市長鄭朝方表示，早期都市街道尚未推廣人本環境的人行道規劃，許多公告欄設置年代久遠，且豎立在人行通道或轉角，造成行人通行不便，也影響城市視覺整體性。然而隨著數位時代來臨，民眾訊息傳遞與交流多以通訊軟體、社群平台為主，傳統公告欄的功能逐漸消失，內容乏人問津，反而成為城市中混亂的視覺元素。

為解決長年沉痾，市公所啟動公告欄改造計畫，針對長年佔用人行道、影響視覺景觀的立式公告欄進行拆除，徹底解決「路霸公告欄」，並同步汰換提出需求的里內壁掛式公告欄。除重新設計外，也調整設置位置，重塑市容秩序與空間美感。

鄭朝方強調，公告欄改造是市容「微整形」的起點，未來公所團隊將持續以減法建設的理念，從細節著手，打造機能與美學兼具的城市環境。

竹北市公所表示，許多公告欄設置年代久遠，且豎立在人行通道或轉角，造成行人通行不便，也影響城市視覺整體性。（竹北市公所提供）

竹北市公所啟動公告欄改造計畫，除解決「路霸公告欄」，也同步汰換提出需求的里內壁掛式公告欄。（竹北市公所提供）

