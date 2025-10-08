為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南市北區中樓里長照服務據點動土 結合長照與活動中心

    2025/10/08 16:19 記者蔡文居／台南報導
    南市北區中樓里長照創新整合型服務據點，舉行開工動土典禮。（南市衛生局提供）

    南市北區中樓里長照創新整合型服務據點，舉行開工動土典禮。（南市衛生局提供）

    台南市北區中樓里長照創新整合型服務據點，結合長照機構與里活動中心兩大功能，今天舉行開工動土典禮，台南市長黃偉哲與財政部國有財產署南區分署分署長黃莉莉、市議員陳怡珍、沈震東、許至椿、蔡宗豪等共同出席，見證台南長照體系的重要里程碑。

    市長黃偉哲表示，這項工程推動相當不容易，最大的問題是找到合適的土地，過程中經歷了多方協調與努力，經過立委爭取協調土地以及國產署與衛福部的多方協助，讓這件事成功圓滿。

    黃偉哲說，中樓里長照創新整合型服務據點結合了長照機構與里活動中心兩大功能，等於在同一個地方成就兩件好事。市府未來將持續推動「在地安老」與「社區共融」理念，讓台南成為高齡友善、幸福宜居的城市。

    南市衛生局長李翠鳳表示，本據點為4層樓建物，其中包括1樓的社區共融空間、2至3樓的90人小規模多機能服務區及4樓的18人失智症團體家屋，並預計於116年竣工。這不僅是對長者的照顧，更有助於促進社區內的融合與互助，成為促進社會和諧的重要平台。

