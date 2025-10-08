修剪行道樹有戶外教室了 林試所太麻里研究中心開課直授

林試所太麻里研究中心副研究員葉定宏本身也取得美國樹藝師證照。（記者楊媛婷攝）

種植、修剪行道樹可是有大學問，農業部林試所2022年成立全國種樹諮詢中心，並研擬一套單主幹結構修剪流程，在不危害樹木健康下，透過剪除部分枝條，讓修剪更有彈性，並且傷口更小、減少樹木感染，也增加樹下空間，並也在太麻里研究中心開設戶外教室傳授修剪秘訣。

林試所成立的全國種樹諮詢中心集結宜蘭大學、台大、文大、中興大學、嘉義大學、屏科大等國內主要有森林系所的學校，還有林試所旗下各研究中心專家，提供政府機關種樹與修剪樹枝等諮詢，林試所所長曾彥學表示，諮詢項目包含樹種推薦、職工教育訓練、栽種季節、修枝除草諮詢、病蟲害諮詢、樹木健檢等，更在台東太麻里建立樹藝作業研究及教學示範區，栽種茄冬、樟樹、苦楝、欖仁等常見行道樹種，該戶外教室面積達20公頃。

林試所太麻里研究中心副研究員葉定宏進一步說明，行道樹修剪常有四大難處，包含樹木生長空間受限、修剪作業時不能過度妨礙車輛通行，修剪作業單位的目標和修剪規範不一致，還有經費不足等，也因此更需要有一套明確的修剪模式。

葉定宏表示，在該中心的示範區內可以進行單主幹結構修剪，成樹冠幅的維持修剪，還有因應風災樹木折損後的復原修剪等，可以提供相關單位快速了解樹木生長模式與行道樹修剪關鍵。

葉定宏指出，目前正在推廣行道樹單主幹結構修剪，在避免過度危害樹木健康的前提下，透過修剪部分枝條，可調整樹木生長，讓樹木更符合經營管理目標，並符合公路局規定道路外側白線以內、路面以上5.1公尺保持淨空，還有地方政府轄管的道路行道樹枝下高4.6公尺，也透過三刀法方式減少切口傷口，避免樹木被細菌感染後腐朽。

除修剪外，葉定宏表示，在樹苗生產的苗圃端，也可塑造單一主幹且側枝分歧狀態好的樹苗，出栽到公路現場時，修剪人員只要依照既有側枝分歧結構修剪。

曾彥學表示，相關課程第一階段將提供給中央部會如公路局、教育部各學校等，第二階段則提供給地方政府，第三階段才會開放給民間。

林試所所長曾彥學表示，修剪樹木時傷口小才能避免樹木被細菌感染。（記者楊媛婷攝）

