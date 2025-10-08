芎林鄉農會獲農業部10大綠色照顧優良農民團體典範 貼紅榜道賀

新竹縣芎林鄉農會綠色照顧班的長者們用熱情和歡笑，替芎林農會榮獲全國10大開辦綠照優良典範認證。（記者黃美珠攝）

新竹縣芎林鄉農會推動綠色照顧，今年再獲農業部10大綠色照顧優良農民團體的肯定，是放眼全國「唯4」兩度獲獎的農漁會，實戰成績更讓銀髮學員拒絕「畢業」，甘願自掏腰包、從台下走上台成講師也要繼續參加，開辦全國唯一不靠官方補助、自掏腰包的「自辦綠照班」，打造出長者的自信舞台。桃園農改場場長王毓華、農糧署北區分署長林傳琦等人今天特別偕手貼紅榜道賀。

王毓華說，芎林農會從全國137個農漁會脫穎而出拿下10大綠色照顧農民團體典範很不容易，還是全國唯一開辦自辦綠照班的。班員們自掏腰包辦學，1年替國家撙節6、70萬補助款，更是罕見。

請繼續往下閱讀...

芎林農會總幹事何寬甫說，2020起開辦綠照站2班，今年增加到4班，其中1班就是「自辦班」。他們結合農村熟齡人力和農業多功能的特性推動綠色照顧和相關的創新服務，2023年就獲全國10大綠照站的榮譽。

首次獲獎後，學員們開始受邀到各農會做分享和教學，大家從一開始的怯場到現在已能自在分享，至去年底已累積超過40場教學。這不僅促進學員們手腦協調、延緩退化，更讓他們重新找回「被需要」的價值與自信，因此激勵更多人。

何寬甫說，依規，班員參加滿3年就要出班「畢業」，但大家依依不捨下決定挑戰「自辦綠照班」，沒想到沒有官方補助仍吸引近30人參加，大家自費輪流當講師，並以課程所學到其他農會分享，大家用講師費和自製上課材料來累積班費，成為綠照班的新典範。

新竹縣芎林鄉農會總幹事何寬甫說，他們的綠照長輩們捨不得離開綠照班，最後竟然成為全國唯一自掏腰包也要辦的「自辦班」學員。（記者黃美珠攝）

新竹縣芎林鄉農會綠照班長輩們的作品。（記者黃美珠攝）

新竹縣芎林鄉農會綠照班長輩們的作品。（記者黃美珠攝）

農糧署北區分署長林傳琦（立者左）恭喜芎林農會是全國唯4開辦綠照兩度獲獎的農漁會，贏得所綠照學員們的鼓掌肯定。（記者黃美珠攝）

農業部桃園農改場場長王毓華（中）說，芎林農會的綠照自辦班，全國僅此一班。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法