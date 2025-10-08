為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日航旗下品牌ZIPAIR 今開航台北-東京包機航線

    2025/10/08 16:13 記者朱沛雄／桃園機場報導
    日本航空（JAL）旗下新世代航空品牌ZIPAIR，8日上午6時20分正式首航台北－東京航線。（ZIPAIR提供）

    日本航空（JAL）旗下新世代航空品牌ZIPAIR，8日上午6時20分正式首航台北－東京航線。（ZIPAIR提供）

    日本航空（JAL）旗下新世代航空品牌ZIPAIR今（8日）正式首航台北－東京航線， ZIPAIR表示，這是ZIPAIR首度與台灣旅行社合作推出的包機航班，也是ZIPAIR進入台灣市場的首發航班；首航班機上午6時20分啟航，ZIPAIR執行長深田康裕也特別率領團隊，親赴機場迎接首批旅客。 

    ZIPAIR指出，ZIPAIR以「Style × Low-cost」為品牌精神，將時尚設計融入航空服務，打破傳統低成本航空的既有印象。首航班機特別配置18席可完全躺平的商務艙，並提供寬敞舒適的經濟艙座位、全航段免費Wi-Fi以及貼心的1件30公斤托運，與1件7公斤手提行李額度，讓旅客擁有兼具便利與舒適的飛行體驗。

    ZIPAIR表示，目前已營運東京成田機場直飛夏威夷航線，並逐步擴展至洛杉磯、舊金山、聖荷西、溫哥華、西雅圖與檀香山等北美主要航點，構築了完善的跨太平洋飛航網。若未來自台灣開闢定期航班，台灣旅客將能透過東京成田輕鬆銜接北美各大城市。屆時，ZIPAIR將成為唯一能提供北美轉機服務的低成本航空，為台灣旅客帶來更多元、具價格優勢的北美行程選擇。

