為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復出現「雨鞋山」亂象！志工苦勸：拜託帶回家

    2025/10/08 16:29 即時新聞／綜合報導
    光復車站周邊堆積雨鞋，志工呼籲把鞋子帶回家，不要留在當地。（資料照）

    光復車站周邊堆積雨鞋，志工呼籲把鞋子帶回家，不要留在當地。（資料照）

    花蓮光復鄉日前遭洪水重創，上萬名志工投入災後清理行動，現場宛如「鏟子超人」大軍。不過，災區近日卻出現「雨鞋山」亂象，許多民眾自備的防水靴在離開後被棄置現場，堆成小山，讓志工無奈呼籲「拜託把雨鞋帶回家」。

    一名志工昨（7）日在Threads發文指出，現場目前堆滿志工留下的雨鞋，「拜託大家離開時記得帶走」，並提醒若還會再來幫忙，下次可重複使用。她也強調，「如果你不要這雙雨鞋，更應該自己拿回去，你不要的東西就是垃圾」，呼籲大家可透過發文或轉贈方式傳遞愛心，而非留下環境負擔。

    貼文曝光後引發熱烈迴響，不少人坦言當初留鞋是為方便後續志工使用，沒想到如今卻變成一座座「雨鞋山」。也有人提到，「如果沒把自己的帶走，最後越來越多變成垃圾，這對光復也是製造垃圾的一種，變成負擔」、「鞋子這種衛生用品，原本就不該留在那⋯⋯⋯⋯」

    另一名負責清洗雨鞋的志工也心疼表示，希望大家將雨鞋消毒完就帶回家，不要浪費別人的愛心，一雙雨鞋要價三四百元，是重要的生活用品，對許多務農家庭來說，是重要的生活用品，「我們每天光丟雨鞋真的如山丘一樣，請大家珍惜資源」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播