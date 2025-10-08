光復出現「雨鞋山」亂象！志工苦勸：拜託帶回家

光復車站周邊堆積雨鞋，志工呼籲把鞋子帶回家，不要留在當地。（資料照）

花蓮光復鄉日前遭洪水重創，上萬名志工投入災後清理行動，現場宛如「鏟子超人」大軍。不過，災區近日卻出現「雨鞋山」亂象，許多民眾自備的防水靴在離開後被棄置現場，堆成小山，讓志工無奈呼籲「拜託把雨鞋帶回家」。

一名志工昨（7）日在Threads發文指出，現場目前堆滿志工留下的雨鞋，「拜託大家離開時記得帶走」，並提醒若還會再來幫忙，下次可重複使用。她也強調，「如果你不要這雙雨鞋，更應該自己拿回去，你不要的東西就是垃圾」，呼籲大家可透過發文或轉贈方式傳遞愛心，而非留下環境負擔。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後引發熱烈迴響，不少人坦言當初留鞋是為方便後續志工使用，沒想到如今卻變成一座座「雨鞋山」。也有人提到，「如果沒把自己的帶走，最後越來越多變成垃圾，這對光復也是製造垃圾的一種，變成負擔」、「鞋子這種衛生用品，原本就不該留在那⋯⋯⋯⋯」

另一名負責清洗雨鞋的志工也心疼表示，希望大家將雨鞋消毒完就帶回家，不要浪費別人的愛心，一雙雨鞋要價三四百元，是重要的生活用品，對許多務農家庭來說，是重要的生活用品，「我們每天光丟雨鞋真的如山丘一樣，請大家珍惜資源」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法