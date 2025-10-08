為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏縣綠鬣蜥今年捕逾9萬隻 明年度移除訓練10/9起報名

    2025/10/08 16:09 記者羅欣貞／屏東報導
    完訓民眾持捕獲的綠鬣蜥並將移除資料上傳APP，吻肛長30公分以上可領取250元禮券。（屏東縣政府提供）

    完訓民眾持捕獲的綠鬣蜥並將移除資料上傳APP，吻肛長30公分以上可領取250元禮券。（屏東縣政府提供）

    想加入綠鬣蜥移除行列獲禮券獎勵嗎？屏東縣政府將於本（10）月22日、23日及30日、31日舉辦「115年綠鬣蜥移除教育訓練課程」，共6場次、800個名額，明（9）日上午10時起開放報名。

    農業處統計，截至今（2025）年10月，全縣已累計移除綠鬣蜥9萬0462隻，其中今年5月起完訓民眾投入移除工作後，累計移除數量逾6萬5165隻，顯示民眾參與已成為縣府推動移除工作的重大助力。

    農業處指出，依林保署規定，地方政府辦理綠鬣蜥移除教育訓練後須發給證明文件並載明移除期間，去年參加教育訓練的民眾，目前所持的完訓證明效期至今年12月31日止，因此，不管是明年想新加入或今年已加入明年想繼續捕捉的民眾，都必須參加今年底舉辦的教育訓練課程，才能在明年加入或持續移除。

    依據獎勵額度，完訓民眾持捕獲的綠鬣蜥並將移除資料上傳APP，吻肛長30公分以上可領取250元禮券，未達30公分可領取100元禮券。

    屏東縣府農業處長鄭永裕表示，本月訓練將開辦6場次，包括恆春、新園、潮州各1場及屏東市3場，課程內容將說明綠鬣蜥生態知識及林保署移除指引的操作規範，確保民眾合法、安全執行移除作業。參加資格為年滿18歲戶籍設籍屏東縣的民眾，採網路報名，10月9日上午10時起可透過掃描QR Code或至屏東縣政府農業處網站「最新消息」連結報名，報名網址：https://ehost.leashen.com/iguana2026/。

    屏縣綠鬣蜥移除教育訓練移除工具使用教學。（屏東縣政府提供）

    屏縣綠鬣蜥移除教育訓練移除工具使用教學。（屏東縣政府提供）

    圖 圖
    圖 圖
