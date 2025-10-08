為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄又多一處毛孩天地 文學公園設全新寵物活動區明年完工

    2025/10/08 16:06 記者葛祐豪／高雄報導
    狗狗活動區入口意象模擬圖。（工務局提供）

    狗狗活動區入口意象模擬圖。（工務局提供）

    高雄市持續推動寵物友善政策，又多一處新毛孩天地，工務局長楊欽富今（8）日表示，左營區文學公園北區將規劃設置全新寵物活動區，面積約0.42 公頃，預計明年完工，打造狗狗專屬空間。

    工務局指出，文學公園為南北向帶狀型公園，狗狗活動區位於博愛路底與文學路口，位處公園北區，能服務人口密度高、飼養犬隻比例高的福山里居民，滿足住戶對寵物活動空間的殷切需求，居民不需再長途前往其他活動區。

    工務局長楊欽富指出，這處狗狗活動區入口意象，以「閱讀×陪伴」主題，利用打開的書本與狗狗的溫馨畫面，象徵知性與陪伴並行，呼應公園名稱並營造友善氛圍；代表犬種選擇牛頭梗（Bull Terrier），外型獨特、性格堅毅又不失親和的特質，呼應社區多元、包容的生活氛圍，並規劃互動打卡點，鼓勵居民參與。

    公園處進一步說明，文學公園狗狗活動區明年完工後，將提供城市中一處專屬狗狗的綠洲，區分大犬與小犬的活動區，設置安全圍籬、雙層出入口、犬隻專屬遊具、飲水及清潔設備等服務設施，座椅配置則便利主人在休憩時與狗狗互動，兼顧安全與舒適。

    地方則期望在規劃活動區時，能一併改善公園內老舊步道、排水及其他設施，提升公園整體環境。

    公園內狗狗活動區模擬圖。（工務局提供）

    公園內狗狗活動區模擬圖。（工務局提供）

