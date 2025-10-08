為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「頭城老街文化藝術季」串連50店家 打造專屬小鎮旅遊

    2025/10/08 16:13 記者游明金／宜蘭報導
    歷經10年，「頭城老街文化藝術季」已成為地方創生要品牌，主辦單位為活動宣傳。（圖由金魚厝邊提供）

    歷經10年，「頭城老街文化藝術季」已成為地方創生要品牌，主辦單位為活動宣傳。（圖由金魚厝邊提供）

    歷經10年，「頭城老街文化藝術季」已成為宜蘭地方創生重要品牌；今年活動以「拾光道聚」為主題將於10月18日至25日舉辦，首次導入AI生成旅遊推薦系統，以5大主題串連超過50家在地店家，為旅客量身打造專屬的文化旅遊體驗。

    「金魚厝邊」工作室自2016年起，透過藝術、文化與在地生活的串連，以舉辦「頭城老街文化藝術季」方式，連結社區居民，陪伴在地職人成長，吸引外地旅人走進小鎮，今年將邁入第10屆。

    金魚厝邊執行長彭仁鴻表示，今年很榮幸有更多的共創夥伴加入，例如來自日本宮城縣由創業機構Three Days帶領的職人團隊以及新住民藝術家，都更加豐富藝術季的內容，台鐵也提供車站作為展場，延伸藝術季的場域。

    今年藝術季有5大亮點，「小鎮職日生．常民生活展」，集結頭城在地職人，透過作品與故事呈現創作背景、生活方式與理念，帶領遊客貼近小鎮真實樣貌。

    「產學跨界合作：AI打造專屬小鎮旅遊」，首次導入AI生成旅遊推薦系統，串連超過50家在地店家，為旅客量身打造專屬的文化旅遊體驗。「市集與音樂舞台」結合在地特色市集與音樂演出。

    「10大藝廊展點×集章抽獎活動」，藝術季擴大至10個藝廊展點，增加觀展旅程的互動與趣味。「雙語遊程與跨國工作坊」，藉由跨界交流創造多元互動，彼此分享經驗，孕育新的可能。

    彭仁鴻說，回顧10年前藝術季起步時，僅是幾位在地青年與藝術家共同發起的小型展演，如今透過每一屆的主題策劃，藝術季逐步將「生活即藝術、在地即舞台」理念，落實於小鎮的巷弄與日常，「頭城老街文化藝術季」也代表小鎮文化品牌的誕生。

    金魚厝邊執行長彭仁鴻說明今年文化季活動的亮點。（圖由金魚厝邊提供）

    金魚厝邊執行長彭仁鴻說明今年文化季活動的亮點。（圖由金魚厝邊提供）

    今年頭城老街文化藝術季，串連超過50家在地店家，為旅客量身打造專屬的文化旅遊體驗。（圖由金魚厝邊提供）

    今年頭城老街文化藝術季，串連超過50家在地店家，為旅客量身打造專屬的文化旅遊體驗。（圖由金魚厝邊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播