「頭城老街文化藝術季」串連50店家 打造專屬小鎮旅遊

歷經10年，「頭城老街文化藝術季」已成為地方創生要品牌，主辦單位為活動宣傳。（圖由金魚厝邊提供）

歷經10年，「頭城老街文化藝術季」已成為宜蘭地方創生重要品牌；今年活動以「拾光道聚」為主題將於10月18日至25日舉辦，首次導入AI生成旅遊推薦系統，以5大主題串連超過50家在地店家，為旅客量身打造專屬的文化旅遊體驗。

「金魚厝邊」工作室自2016年起，透過藝術、文化與在地生活的串連，以舉辦「頭城老街文化藝術季」方式，連結社區居民，陪伴在地職人成長，吸引外地旅人走進小鎮，今年將邁入第10屆。

金魚厝邊執行長彭仁鴻表示，今年很榮幸有更多的共創夥伴加入，例如來自日本宮城縣由創業機構Three Days帶領的職人團隊以及新住民藝術家，都更加豐富藝術季的內容，台鐵也提供車站作為展場，延伸藝術季的場域。

今年藝術季有5大亮點，「小鎮職日生．常民生活展」，集結頭城在地職人，透過作品與故事呈現創作背景、生活方式與理念，帶領遊客貼近小鎮真實樣貌。

「產學跨界合作：AI打造專屬小鎮旅遊」，首次導入AI生成旅遊推薦系統，串連超過50家在地店家，為旅客量身打造專屬的文化旅遊體驗。「市集與音樂舞台」結合在地特色市集與音樂演出。

「10大藝廊展點×集章抽獎活動」，藝術季擴大至10個藝廊展點，增加觀展旅程的互動與趣味。「雙語遊程與跨國工作坊」，藉由跨界交流創造多元互動，彼此分享經驗，孕育新的可能。

彭仁鴻說，回顧10年前藝術季起步時，僅是幾位在地青年與藝術家共同發起的小型展演，如今透過每一屆的主題策劃，藝術季逐步將「生活即藝術、在地即舞台」理念，落實於小鎮的巷弄與日常，「頭城老街文化藝術季」也代表小鎮文化品牌的誕生。

金魚厝邊執行長彭仁鴻說明今年文化季活動的亮點。（圖由金魚厝邊提供）

今年頭城老街文化藝術季，串連超過50家在地店家，為旅客量身打造專屬的文化旅遊體驗。（圖由金魚厝邊提供）

