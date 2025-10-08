為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中央加碼補助光復房屋修繕20萬元 賑災基金會：來自善款、合法合規

    2025/10/08 15:58 記者吳柏軒／台北報導
    衛福部長石崇良赴立法院報告花蓮光復鄉災後重建與清理相關因應作為報告。（記者王藝菘攝）

    花蓮縣光復鄉受堰塞湖潰流泥沙淹沒，不少災民房屋家具等嚴重受損，急需修繕，總統賴清德日前宣布中央加碼補助每戶20萬元房屋修繕費用；此舉遭藍營質疑適用民眾善款包裝，今（8日）衛福部長石崇良澄清，20萬元來自賑災基金會，而善款使用項目就包含房屋修繕；賑災基金會則表示合法合規。

    藍營前立法委員蔡正元質疑，中央稱「加碼」20萬元房屋修繕費，還以為是政府加碼，不料竟是用全民善款來包裝成總統善意，而立委邱鎮軍今日也在立法院質詢衛福部此點；石崇良澄清，20萬元房屋修繕費是來自賑災基金會；賑災基金會今也聲明強調，善款最初用途就有包含房屋修繕，非加碼行為，一切合法合規。

    賑災基金會解釋，這次花蓮堰塞湖災害專案，募款目的為「募得款項將用於災區災民之災害救助、緊急醫療、復原重建（包括內裝修繕與生活支持）」，因此提撥「房屋修繕救助金」符合善款用途，並無疑義。

    賑災基金會指出，目前所募得善款將分為「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」3個類別，統計至昨日已募得10億多元，總筆數超過28.5萬筆，而行政院災後慰助服務站自昨日啟動一站式服務後，截至昨下午5點，現場共服務約983人次，在確認無誤後，最快於今日就會啟動撥款，其中就包含「房屋修繕救助金」。

