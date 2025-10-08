為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南最亮國慶派對 挑戰桂子山拿全台唯一「迷你登頂證書」

    2025/10/08 16:10 記者洪瑞琴／台南報導
    晴空藝術節有「親子飛行服」體驗，萌樣爆表。（記者洪瑞琴攝）

    晴空藝術節有「親子飛行服」體驗，萌樣爆表。（記者洪瑞琴攝）

    國慶連假哪裡最熱鬧？來台南就對了！水交社文化園區年度盛會「2025晴空藝術節」將於10月10日至12日登場，結合藝術、表演、親子體驗與文化導覽，3天活動精彩不間斷，從晴空大遊行到彩繪大地、文創市集，讓整個園區化身最閃亮的國慶舞台。

    為迎接國慶日，文化局同步推出雷虎小組主題商品與限定優惠，包括空軍帽、臂章、運動毛巾等人氣周邊，在園區與「水交社Shopping GO」線上平台同步開賣；同時結合園區新亮點「桂子山」，不用3分鐘就能登頂，訂製全台唯一「海拔29.5公尺登頂成功證書」，趣味十足。

    萬眾矚目的「晴空大遊行」將於10月10日登場，包括志開國小戰鼓隊、台南一中、台南女中、樹人醫專、台南高商儀隊、空軍軍官學校軍樂隊及空軍技術學院鼓號樂旗隊等輪番上陣，展現軍人英姿，象徵守護國家的堅定精神。

    南市副市長葉澤山表示，昔日水交社居住雷虎小組飛官與眷屬被譽為「雷虎的故鄉」，是台南極具歷史意義的文化基地，每年藉由「晴空藝術節」將軍事記憶與藝術創意結合，讓全民在歡慶國慶的同時，也能更深入認識台南的文化底蘊與歷史價值。

    園區同時推出「小小波麗士」與「親子飛行服」體驗，讓大小朋友化身守護英雄；三發教育基金會行動圖書車也將進駐園區推廣親子共讀。壓軸登場的「未央視覺特技團隊」將於10月12日帶來震撼演出，而興中街63巷「彩繪大地」活動則提供1000份免費粉筆，邀民眾用繽紛色彩妝點眷村街景。

    水交社「晴空藝術節」今日熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    水交社「晴空藝術節」今日熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    水交社「晴空藝術節」國旗飄揚百百面。（記者洪瑞琴攝）

    水交社「晴空藝術節」國旗飄揚百百面。（記者洪瑞琴攝）

    全台唯一客製化「桂子山登頂成功紀念證書」，海拔29.5公尺。（記者洪瑞琴攝）

    全台唯一客製化「桂子山登頂成功紀念證書」，海拔29.5公尺。（記者洪瑞琴攝）

