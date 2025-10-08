為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    近半年7起台鐵站務員遭攻擊！ 交長陳世凱支持修法「最重關5年」

    2025/10/08 15:50 記者吳亮儀／台北報導
    陳男狠推站務員墜入鐵軌，畫面驚悚。（民眾提供）

    台鐵五權車站在前天（6日）發生遊民攻擊站務員並推落軌道，險些釀出命案，經統計，近半年已累計7起攻擊站務人員事件。立法院交通委員會立委洪孟楷等人提案要修法，最重可處5年徒刑，交通部長陳世凱當場表達支持。

    立法院衛環委員會今天邀請交通部做業務報告，洪孟楷表示，台鐵五權站事件還好當下沒有列車經過站務員掉落的軌道，不然又是一起憾事。除此之外，去年8月台鐵大林站也發生員工被攻擊事件，若沒有密錄器，只憑遠處的監視器無法準確還原當時狀況，這種情形還要發生幾次？

    洪孟楷表示，各種交通工具的站務人員都該被保護，如果有不明究理或刻意攻擊站務員等情況，應該提高罰則、加強處分，他認為應提出「鐵路法」修法，妨礙鐵路從業人員執行職務者，處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。

    陳世凱備詢時表示，台鐵產業工會有訴求裝密錄器，但台鐵企業工會反對，台鐵公司也在研議中，「經費不是問題，但交通部希望可以推動密錄器並拜託台鐵公司研議，也需要員工同意」，並贊同修法加重刑責。

