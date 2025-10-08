為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台師大第15任校長遴選 副校長宋曜廷、教務長劉美慧角逐

    2025/10/08 15:46 記者楊綿傑／台北報導
    台師大新任校長遴選已經起跑，由現任副校長宋曜廷、現任教務長劉美慧兩人角逐。（資料照）

    台師大新任校長遴選已經起跑，由現任副校長宋曜廷、現任教務長劉美慧兩人角逐。（資料照）

    台師大現任校長吳正己任期將屆，校方自今年7月起開始進行新任校長遴選作業，日前也公告現任副校長宋曜廷、教務長劉美慧為合格校長候選人。劉美慧指出，面對女足事件產生的信任危機，她將自下而上重塑領導價值與制度，並強化師生參與等；而宋曜廷則提到，面對少子女化，將打造學校成跨域共榮的綜合型大學。

    宋曜廷與劉美慧皆出身台師大，前者曾任教育心理與輔導學系教授、研發長、高教深耕辦公室執行長，現為副校長。後者曾任通識教育中心主任、師資培育與就業輔導處處長、師資培育學院院長、雙語教育推動辦公室主任，現為教務長，都具備相當完整學經歷。

    宋曜廷在治校理念中表示，台師大正處於多重挑戰之中，包含少子化與高齡化改變招生與教育需求；AI 與科技發展衝擊各學科內涵，人文社科面臨邊緣化危機；師道觀念弱化，師資補充不足，教育品牌吸引力下降。同時，在新興與傳統強項上的學術能量需擴充；經費與校地有限影響教學與擴展；人才培育與創新教學模式不足；高齡教育與跨域能力有待強化；產業連結與社會影響力亦需提升。因此將推動空間、人才、福祉奠基，追求學術、科技整合、招生、產學、貢獻躍升，以建構台師大成為「跨域共榮的綜合型大學」，培育「兼具人文與科技素養、為師為範的領導人才」。

    劉美慧的治校理念則提到，面對女足事件引發的信任危機，台師大正處於關鍵轉型時刻。她將不僅著眼於追求卓越績效，更強調如何重建信任，營造「幸福大學」，遵循「完備智慧創新、國際鏈結、跨域整合、產學永續，使學校成為亞洲頂尖、國際卓越之大學」的藍圖發展。並以3大策略推動改革，包括自上而下重塑領導價值與制度，建立免責與容錯機制，鼓勵創新實驗；自下而上強化師生參與及多元聲音，促進決策透明化；透過國際化與跨域合作引入外部刺激，營造開放多元氛圍。目標將「保守穩健」轉化為「開放創新」。

