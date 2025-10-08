為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北三峽火葬場規劃增設禮廳、停車空間 卓冠廷：反對任何形式擴建

    2025/10/08 16:06 記者黃子暘／新北報導
    市議員卓冠廷表示，土城、樹林、三峽、鶯歌居民已承受每年2萬多具遺體處理的成本，他反對火化場以任何形式擴建。（卓冠廷提供）

    新北市唯一市立火化場為三峽區昇華園，因應禮廳需求，民政局今（8）日舉行地方說明會，說明預備購置昇華園周邊總計4000多平方公尺土地增設3個丙級禮廳與停車空間。市議員卓冠廷表示，土城、樹林、三峽、鶯歌居民已承受每年2萬多具遺體處理的成本，他反對火化場以任何形式擴建。市議員林金結質詢表示，人人終有需要殯葬設施服務的一天，希望市府相關政策要落實與民代、民眾溝通。

    民政局長林耀長指出，三峽禮廳量能不足，經評估需再增設3個丙級的禮廳，今日舉行說明會前已有拜訪當地里長，舉行說明會就是為了蒐集民意，將會彙整大家的意見整合評估。

    卓冠廷表示，民政局此舉美其名是擴增停車空間，實際「可能是以殯葬特區為最終目的的蠶食行動」，新北幅員遼闊，但三峽地區已承受多年平均每年2萬多具遺體的處理成本，2011年民眾早已發起抗爭、反對三峽殯葬特區與空污、噪音等，10多年後，現有設施尚未更新完畢，民政局就想擴增面積，他反對昇華園以任何形式擴建。

    林金結說，人人終有需要殯葬設施服務的一天，但沒有人喜歡鄰避設在自己家旁邊，施昇華園周邊是私人土地，市府向地主商借作為停車場使用，而今預計徵收土地做停車場與增設禮廳使用，丙級禮廳雖為小型禮廳，但仍要與在地里長多多溝通，讓民眾了解真正的使用目的、功能。

