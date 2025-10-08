為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    視察花蓮光復重建 卓揆：編特別預算、專案小組讓災民安全生活

    2025/10/08 16:00 記者蘇福男／花蓮報導
    行政院長卓榮泰進入會場前，巧遇剛從堰塞湖下山的9條好漢，深表感動。（記者蘇福男攝）

    行政院長卓榮泰進入會場前，巧遇剛從堰塞湖下山的9條好漢，深表感動。（記者蘇福男攝）

    行政院長卓榮泰今天中午赴花蓮縣光復鄉視察各項災後復原重建進度表示，將編列重建特別預算，以200億元規模計算，不夠可以再加，但須核實編列，另將研究成立「東部國土安全韌性專案小組」、「花蓮災後農田再生復育專案小組」，讓各項復原工作能盡快展開，災民生活盡快恢復正常，且生活在安全地區。

    卓榮泰今天中午12點在行政院秘書長張惇涵等人陪同下，先赴中央前進協調所聽取總協調官季連成報告災後復原重建進度，隨後視察行政院一站式服務平台中華電信光復服務中心、第一階段土堤構築成果、國軍協助光復商工復原情形，並慰勉醫療站第一線醫護同仁。

    在獲知救難人員剛尋獲1具大體，卓揆深表遺憾，強調災後至今並未放棄6位失聯鄉親的搜尋行動，他說，還是會繼續用盡各種方法尋找，以慰家屬。另外，在進入會場前，卓榮泰巧遇剛從堰塞湖下山的9條好漢，深表感動，感謝他們冒險花了10天時間上去堰塞湖，掌握第一手的消息，讓中央依據傳回的消息做出有效且正確的研判；他說，日後將再以其他方式對9人表達最高的謝意。

    卓榮泰表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，將編列重建特別預算協助災後復原重建，編列方式究竟是透過728豪雨後復原重建特別條例的特別預算追加，或另起一個特別條例特別預算，「我尊重大家和國會的意見，我只要求最好的效率、最快的速度，最容易達到，都可以研究。」

    另卓榮泰也提及，將研究成立「東部國土安全韌性專案小組」和「花蓮災後農田再生復育專案小組」，淤泥清除計畫與民間合作，讓國人生活在安全地區，恢復東部慢活城鄉特色。

    行政院長卓榮泰今天中午赴花蓮縣光復鄉，視察各項災後復原重建進度。（記者蘇福男攝）

    行政院長卓榮泰今天中午赴花蓮縣光復鄉，視察各項災後復原重建進度。（記者蘇福男攝）

