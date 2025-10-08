光復重建計畫 基督教救助協會啟動

為確保災戶溫飽，10月9日起基督教救助協會展開「祝福白米發放」每戶發1箱18公斤白米。（圖由基督教救助協會提供）

花蓮堰塞湖潰流重創光復鄉，經2週緊急救災之後，基督教救助協會也正式啟動「花蓮光復災後重建計畫」，將進行家戶訪視造冊，並預計國慶日連假之後，陸續發放受災戶救助金2萬元與特力集團禮券1萬元，以協助災戶早日重建家園。

救助協會表示，此次重建計畫將以「災戶優先、從寬認定、快速到位」為原則。初步以1500戶為基準，規劃第一階段將投入5千萬元，並將視實際名冊與地方需求滾動調整，以最直接、透明的方式，讓援助送達真正需要的家庭。

請繼續往下閱讀...

而為祝福所有災戶，協會將自明（9日）起率先啟動「祝福白米發放行動」，首波鎖定光復市區、馬太鞍部落、中山路，及敦厚路等災區，每戶發放1箱18公斤白米，白米由群創光電愛心捐贈，並由物流志工團隊協助配送。

救助協會1919志工在發放過程中，也將同步進行家戶訪視與名冊建檔，作為後續救助金與禮券發放依據，救助協會1919食物銀行總監張謙方表示：「希望每戶都能收到溫飽與關懷，這不只是物資，更是一份讓他們重新振作的祝福。」

白米發放後，救助協會將於國慶連假後陸續發放救助金與特力集團禮券，禮券為救助協會與特力集團專案合作，災戶可在花蓮市特力屋門市就近選購傢俱、家電，或生活用品，特力集團亦捐出300萬元，全力支持重建行動。

這次名冊建置由在地1919服務中心、長老會相關中會及安息日會，與相關支援系統共同協力完成，並進行重複名冊比對，確保公平與透明。救助協會表示，後續將透過逐戶發放、在地教會服務據點或救助協會官網公告的指定窗口辦理，具體資格、時間、地點與應備文件將於國慶連假後統一公告，並採分批、陸續發放方式進行，並以救助協會官網公告為準。

台南七股西寮里居民陳美華（左）與先生、里長合力募集鄉里的愛心物資，要寄到花蓮災區，助災民早日恢復生活。（圖由基督教救助協會提供）

隨著花蓮光復鄉的家戶清淤及物資補給任務告一段落，基督教救助協會後續將發放白米、造冊並提供災民救助金及禮券，助恢復日常生活。（圖由基督教救助協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法