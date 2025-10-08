高雄果嶺自然公園串連澄清湖 雙十節對外開放

果嶺自然公園串連澄清湖，國慶日對外開放。（記者李惠洲攝）

高市推動城市綠地再生與永續公共空間政策，將原高爾夫球場成功轉型為「高雄果嶺自然公園」，預計雙十節對外開放，公園釋出約70公頃綠地，串連澄清湖與雙湖公園，構築大型生態公園區域及城市綠核心。

交通局表示，「高雄果嶺自然公園」座落於松藝路、八德南路、球場路及雙湖公園之間，由於聯外道路狹小及停車空間有限，交通局鼓勵民眾響應綠色運輸，可優先選擇搭乘大眾運輸到澄清湖轉乘黃1區間車假日接駁車、騎乘YouBike、自行車或步行，即可輕鬆抵達果嶺公園。

請繼續往下閱讀...

民眾搭乘大眾運輸至澄清湖，沿圓山路、松藝路步行即可到達果嶺公園十號人行入口；或由八德南路停車場、雙湖森林公園步道進入，鄰近澄清湖、正修科技大學及圓山大飯店的YouBike據點，也可方便民眾接駁使用。

交通局在假日期間特闢駛黃1區間車於澄清湖大門口提供往返果嶺公園的接駁車服務，營運時間為假日上午9點至下午19點，每20分鐘一班，收取一段票費用，沿途設有「圓山站」中途停靠，鄰近圓山飯店網球場停車場，方便彈性轉乘，歡迎多加利用。

此外還有自行開車前往的民眾，可由三民區方向經球場路抵達；鳳山區方向可由澄清路轉圓山路再沿球場路進入；仁武區可由八德南路停車場或經松藝路新闢便道前往，果嶺自然公園大門設有停車場，民眾亦可利用鄰近的公營八德南路停車場或澄清湖停車場，停車後步行入園。

果嶺自然公園串連澄清湖，國慶日對外開放，預計將成新觀光景點。（記者李惠洲攝）

