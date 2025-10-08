日本旅遊新眉角？退稅得「提前4小時到機場」旅日達人揭真相

日本預計2026年11月起改採「出境退稅」制度，旅客要在機場先完成退稅再辦理登機手續。示意圖。（彭博）

日本政府為防堵所謂的「免稅蟑螂」亂象，預計自2026年11月起推動新免稅制度，改採「先付稅、離境再退」方式。最近網路上開始流傳，屆時恐得提前3至4小時抵達機場辦理退稅，引發國人擔憂。對此，旅遊達人林氏璧澄清，強調除非是「掃貨大戶」才有需要開箱核對，一般旅客根本不必太早報到。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文指出，近期有消息稱日本退稅新制實施後，旅客出境時恐需提早4小時到機場開箱，但他強調「答案是否定的」。林氏璧說，除非你是「大量採購或是高價精品」才可能被抽查開箱，否則一般旅客根本不需這麼早報到。他也笑稱，媒體其實早就炒過類似話題，這次只是再度引發誤會，因此特地再度撰文說明清楚。

1.現行稅關KIOSK報稅機設在出國檢查場中，這次從關西機場出來，很意外地遇到排隊要掃那台機器的狀況！這是多年來第一次，哈。因為掃這個很快，通常不會累積到需要排隊。掃完如果你不是大戶的話，螢幕就會出現ARIGATO，謝謝，感謝您的紅色字樣，感謝你對日本經濟的貢獻。

2.現行的問題是很多旅客會不刷護照直接走過去，迴避掉這一關（不一定是故意的，也有可能是根本不知道）。我覺得你也不能全怪旅客有這樣的迴避心態，很多免稅的東西都放在托運行李中的話，你要大家怎麼拿給你檢查？隨身攜帶的物品有限，不可能都帶著。

3.日本在2022年4月至2023年3月免稅購入金額1000萬日幣以上的374人中，抽查了57人，其中僅有1人確認有把免稅品帶出國。有1人補繳稅，但其他55人都收不到稅，滯納額高達18.5億日幣。2022年4月~2024年3月免稅購入金額1億日幣以上的690人中，九成都無法在稅關檢查到。而檢查到的人幾乎都沒有把免稅品帶出日本，但即使要和他們補稅，幾乎全部都收不到。這就是他們想要改為機場退稅的起因。

4.不確定這樣機場退稅的制度會不會引起大排長龍，或是需要提早到機場等等的。但日本所有免稅紀錄已經電子化，所以直接在機器掃護照即可，不需要像某些國家還要用退稅單一一掃碼。如果能準備足量的退稅機，理論上速度應該會滿快的。

5.這個簡報中其實寫的還滿清楚的。未來規劃在出發大廳就先刷護照，在行李都沒託運前會做一個需不需要檢查行李的判定。怎麼判定，我沒看到詳細規定，不過簡報中是說和現行的判定基準是一樣的。我個人猜測應該就是只抓大金額的才會真的去檢查行李。多數人就是在機器很快地退好稅，也不用檢查行李。我想大家真的不用過於擔心。

6.結論：日本2026年11月開始改為出境才退稅，先辦退稅再到航空公司報到。就是把目前在出國檢查場中的KIOSK報稅機改設在機場大廳，而且是刷過之後才給你退稅。行李是採取抽檢的形式，買的金額較高，或是特定品項較多的可能會被要求檢查行李，確認你有把免稅品項帶出日本。這樣的朋友要有自知之明，提早到機場。對於絕大多數的旅客，我想應該不至於影響太大。

林氏璧也強調，如果你是大戶的話，你現在就應該提早到機場，因為你是有可能被攔截檢查的，這幾天新聞都有報導。就是你在航空公司一報到，海關就來了。

