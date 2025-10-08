誤發警報後被追問「花縣府撤離計畫在哪」？ 季連成：預計2天後發布

季連成。（記者花孟璟攝）

花蓮吉安鄉上午發生規模5.0地震，由於花蓮縣最大震度只有4，最靠近堰塞湖的西林測站震度3，由於依中央地方會報規定，震度5弱以上才需要發撤離簡訊，縣府上午在中央災防記者會中道歉，但馬上被追問，幾天前就說要做的縣府新版堰塞湖撤離計畫「到底在哪裡」，地震不會等你做完計畫才發生！

新版的縣府撤離計畫昨天下午才剛開完會，出席的部落代表質疑，本月6日修正的撤離計畫，針對極端情境的潰壩分析影響範圍是9月8日的資料，疏散避難規劃是9月15日的，痛批「昨天開會拿的資料，全部都是用堰塞湖災前的舊資料評估的」，問題非常大！

部落民眾也質疑，光復鄉東富村的疏散路線是走縣道193右轉台11甲後，過橋進「中山路二段、光復路至光復鄉公所」，這個路線在上月23日潰壩時被洪水淹沒，即使鄉公所2樓很安全，光是抵達的路線就非常危險。

今天早上中央災防協調所記者會，也有媒體質疑，縣府簡訊雖然是錯發，但也告訴大家一個事實「災難不會等縣府的撤離計畫做好」。

對此中央協調所總協調官季連成說明，花蓮縣府昨天有邀集各單位及部落代表討論撤離計畫，但發現許多地方需要修正，今天上午行政院原民會的決策會議，部落青年會長也對此提出意見，將會在整合縣府及民眾看法後，預計在2天之後，由花蓮縣長徐榛蔚核定後實施。

季連成指出，撤離計畫實施前，除了會先做兵棋推演，讓部落、縣府、志工及警方、消防人員加入，確認計畫合理可行後，會再做實際演練，遊客也會列入撤離計畫，1份完整的撤離計畫確實需要多方人員的建議並整合，需要時間，這2天將會完成撤離計畫並公布。

光復鄉阿陶莫部落許多家戶門口都貼了感謝文字，用紙箱、麥克筆寫著「謝謝有您們真好」！但部落居民也反映，疏散到光復鄉公所太危險了，光是路線就可能出問題。（記者花孟璟攝）

光復鄉東富村民的縣府堰塞湖疏散撤退路線，走縣道193至太巴塱部落後經過光復市區到鄉公所，但是光復市區本身就是災區，批評路線有問題。（記者花孟璟攝）

