業者要在豐原建儲能場 居民憂安全、污染、影響房價

豐原區翁社里民懸掛白布條反對興建儲能場。（民眾提供）

盛日能源公司將在台中市豐原區豐年路興建儲能場，以方便翁子變電所用電調度，但居民擔心儲能場發生火災、爆炸，造成污染，危及居民性命安全，並擔心房價受到影響，堅決反對，業者今天在翁社里活動中心召開說明會，居民則前往懸掛白布條等抗議，雙方協調無果，業者表示，興建申請及用地等一切合法合規，並配合居民加強防火牆等設施，盼理性溝通；部分居民則認為這是生存之戰，堅決反對業者設立儲能場。

民眾向本報投訴指出，盛日能源公司去年起即承租豐原區豐年路振昌興業的廠房用地，打算興建儲能場，並召開多場說明會，但翁社里里民一直持反對到底的態度，甚至簽了反對聯署給台中市政府與相關政府單位，並找了許多民意代表陳情，並要求廠商撤案，不料，今年6月，廠商偷偷整地動工，市府表示不歸市府管轄，是由經濟部和台電審核，台電則表示，只審查和技術轉移部分，其他無法負責，居民投訴無門，只能籌組自救會。

居民表示，儲能場距離民宅住家及翁子變電所很近，擔心萬一發生火災、爆炸，產生的有毒氣體或液體恐影響居民健康，尤其，變電所存在已造成居民不便，儲能場更恐響房價，認為業者可選擇其他地區設置，不應在人口密集的社區建儲能場。

廠商今天在翁社里活動中心召開說明會，台電也派員參加，但反對的居民到場懸掛白布條及高舉標語反對儲能場，也未讓台電人員講話，雙方沒有交集。

業者強調，儲能場位在甲種工業用地上，申請建造過程一切合法合規，之前已召開5次說明會，居民擔心火災爆炸等問題，業者也配合將防火牆加高至3.5公尺、加厚到25公分，達到防爆等級，針對最靠近的11戶住家，業者也同意斥資300萬為居民加裝氣密窗，並每年巡迴為里民進行免費健檢。

業者表示，儲能場是配合台灣用電需求，將離峰時的太陽能等電力儲存起來，方便翁子變電所調度使用，以免缺電或跳電，儲能場一般都要距離變電所近一點才能減少輸電過程的損耗，強調該公司屬上市的森崴集團，一定會做好相關安全措施，盼與居民理性溝通，該儲能場預計明年第三季即可完工營運。

盛日能源公司將在台中市豐原區豐年路興建儲能場，並在翁社里活動中心召開說明會。（民眾提供）

盛日能源公司在翁社里活動中心召開說明會，翁社里民舉標語抗議。（民眾提供）

